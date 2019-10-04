Панарин отлично дебютировал за "Рейнджерс", Сергачев оформил ассистентский хет-трик

Артемий Панарин отлично дебютировал в составе "Рейнджерс", набрав в победном матче против "Виннипега" (6:4) первые очки за "синие рубашки". В конце первого периода Панарин отличился с передачи Трубы и Зибанеджада сам, а во втором периоде помог уже Джейку Трубе поразить ворота "Джетс". Кроме двух очков Панарин закончил вечер с показателем полезности "+3". В составе "Виннипега" голевой передачей отметился Дмитрий Куликов.

"Тампа" и ее россияне Никита Кучеров с Михаилом Сергачевым также ударно начали сезон. В домашней встрече с "Флоридой" Кучеров с передач Сергачева и Жозефа забил первый гол "Молний" в сезоне, а затем Кучеров помог отличиться Патрику Маруну. Михаил Сергачев успел раздать еще два голевых ассиста, а "Тампа" победила 5:2.

Передача Никиты Задорова помогла "Колорадо" обыграть 5:3 "Калгари", а шайба Евгения Малкина особой радости "Питтсбургу" не принесла: "Баффало" был сильнее "Пингвинов" 3:1.