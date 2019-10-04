МВД закупит 2000 считывателей для ID-карт, чтобы раздать иностранцам

Министерство внутренних дел представило заказ на покупку считывателей ID-карт, чтобы распространить их среди постоянно проживающих в Эстонии иностранцев, которые участвуют в курсах обучения по адаптации. В общей сложности считыватели обойдутся в 12 000 евро, пишет Postimees.
МВД приступило к осуществлению программы адаптации, которая помогает иностранцам, прибывающим в Эстонию, приобрести необходимые знания о функционировании государства и общества, работе и повседневной жизни, вопросах обучения и семейных отношений, а также базовые знания эстонского языка.
Как сообщило Министерства внутренних дел, одной из наиболее важных и всеобъемлющих тем программы адаптации является ознакомление участников с широко распространенным в Эстонии электронным сервисом и основными инструментами его использования.
Под вспомогательными инструментами имеются в виду удостоверяющая личность ID-карта, цифровая идентификация удостоверения личности в электронной среде (digi-ID) и внешнее устройство считывания ID-карты и digi-ID.
«Чтобы развить компетенции, необходимые участникам программы в практической жизни, мы хотели бы раздать им ID-карты и считыватели ID-карт. Мероприятия по программе адаптации организованы в рамках проекта «Поддержка адаптации новых иммигрантов» и финансируются Европейским социальным фондом и государственными фондами», - говорится в документах Министерства внутренних дел.
Первая партия считывателей должна прибыть не позднее 15 октября этого года, а вторая - не позднее 15 января 2020-го.