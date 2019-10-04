Российские клубы продолжают проигрывать, в Люксембурге случился громкий политический скандал

ЦСКА проиграл дома "Эспаньолу" 0:2 и занимает последнее место в группе, пропустив вперед "Ференцварош", который проиграл "Лудогорцу" дома 0:3. Оба гола армейцы пропустили во втором тайме, причем второй яч залетел в сетку армейцев на последней минуте встречи.

С испанским клубом не справился и "Краснодар". "Быки" дома уступили 1:2 "Хетафе" и также занимают последнюю строку в своей группе. На дубль Анхеля Родригеса россияне ответили голом Ари во втором тайме.

"Манчестер Юнайтед" уже 10 матчей подряд не может победить на выезде. Во вчерашнем матче Лиги Европы англичане сыграли 0:0 с голландским АЗ. Достоин упоминания и тот факт, что "МЮ" не нанес ни одного удара в створ ворот соперника.

Скандал случился в матче "Дюделанжа" и "Карабаха". Над полем люксембургского стадиона появился дрон с флагом непризнанной Республики Нагорного Карабаха. Азербайджанцы в знак протеста покинули поле, но затем вернулись и разгромили люксембуржцев 4:1.