Продажа дома со скрытым недостатком может привести на скамью подсудимых

В этом году за первые шесть месяцев в уездных судах было 15 499 судебных дел, что на 760 судебных дел больше чем за тот же самый период прошлого года.

По словам представителя страхового общества ERGO Майко Калвета, продажа поддержанных автомобилей и большое количество сделок на рынке недвижимости говорит о том, что финансовое положение людей находится на подъеме. К сожалению, за крупными сделками зачастую следуют и затратные споры, в которых, отстаивая свои права, люди по-прежнему испытывают затруднения, отмечает представитель страховой фирмы.

«В течение последних трех лет около половины жителей Эстонии соприкасались с проблемами и вопросами юридического характера. В то же время каждый пятый не знает, куда вообще нужно обращаться для решения юридических проблем», следует, по словам Калвета, из исследования ERGO на тему юридической помощи.

По крайней мере один раз в течение последних трех лет с каким-либо спором, связанным с правами потребителя, соприкасались 17 процентов жителей Эстонии.

Калвет отметил, что участились требования, выставляемые против продавца после покупки недвижимого имущества: покупатели находят, что купленное здание не соответствует условиям договора и требуют компенсации за различные недостатки.

«В нашей практике были случаи, когда запрашиваемые суммы достигали почти половины цены, за которую продали недвижимое имущество. Например, в случае старых, почти 100 лет назад построенных зданий, находят, что они не соответствуют строительным техническим требованиям. В этом случае, покупатель не учитывает возраст здания и заметное при обычном осмотре состояние здания»,- говорит эксперт по страхованию.