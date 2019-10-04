Жители Сааремаа недовольны условиями авиатендера: они не хотят летать на 20-летних самолетах

В середине сентября Департамент шоссейных дорог пошел на третий круг в проведении тендера на осуществление авиаперевозок Таллинн-Курессааре. Четырехлетний договор оценивается в 16,8 млн евро, но, в отличие от предыдущих тендеров, критерий возраста для самолета отсутствует.

«Несколько сааремааских предпринимателей выразили беспокойство по поводу исключения критерия возраста. Волостная управа Сааремаа как представитель местного сообщества также находит, что такое изменение условий тендера не позволяет обеспечить высококачественное воздушное сообщение между Сааремаа и Таллинном », - отмечает волостной старейшина Мадис Каллас в своем обращении к министру экономики Таави Аасу.

Председатель правления Nordica Эрки Урва говорил порталу ERR, что требования тендера огорчают фирму Regional Jet.

«Конечно, можно и сотрудничать, найти в Скандинавии несколько старых развалин, с помощью которых можно было бы предоставлять такую услугу. Но мы не уверены, хотим ли мы тратить на это свою энергию», - сказал Урва несколько недель назад национальному вещанию.

По оценке волостной управы, в ситуации, когда паромное и автобусное сообщение добились значительного прогресса в качестве, важно добиться такого же прогресса в качестве и в авиасообщении.

Волость Сааремаа считает, что если возраст самолета не указан в тендере обязательным условием, это приведет к значительно более низкому качеству обслуживания, поскольку возраст самолета напрямую связан с надежностью вылетов.

«Известно, что расходы на техническое обслуживание и ремонт самолетов старше 20 лет возрастают, поскольку требования к самолетам этого возраста более строгие, что, в свою очередь, означает более высокую стоимость полета», - обосновал Каллас необходимость новых самолетов.