Экс-сотрудника КаПо приговорили к пяти годам тюрьмы за работу на российские спецслужбы

Обвинительный приговор Харьюский уездный суд вынес в сентябре, к сегодняшнему дню он вступил в законную силу, подтвердили Rus.ERR в Госпрокуратуре.

Владимиру Куликову были предъявлены обвинения по статье, предусматривающей наказание за разведывательную деятельность, направленную против Эстонской Республики, а также за создание и поддержание антиэстонских связей. Детали обвинения не разглашаются, но признаков государственной измены, о возможности которой в апреле говорил гендиректор КаПо, выявлено не было.