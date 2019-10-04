Пт, 4.10.2019
Хотелось бы надеяться, что государство выполнит тогда свой долг. Меэлис Павел
  • Rus.Postimees.ee
  • Экс-сотрудника КаПо приговорили к пяти годам тюрьмы за работу на российские спецслужбы

Экс-сотрудника КаПо приговорили к пяти годам тюрьмы за работу на российские спецслужбы

КаПо.

ФОТО: Tairo Lutter

Бывший сотрудник Полиции безопасности (КаПо) Владимир Куликов, задержанный в марте этого года, приговорен к пяти годам лишения свободы за сотрудничество с российскими спецслужбами.

Обвинительный приговор Харьюский уездный суд вынес в сентябре, к сегодняшнему дню он вступил в законную силу, подтвердили Rus.ERR в Госпрокуратуре. 

Владимиру Куликову были предъявлены обвинения по статье, предусматривающей наказание за разведывательную деятельность, направленную против Эстонской Республики, а также за создание и поддержание антиэстонских связей. Детали обвинения не разглашаются, но признаков государственной измены, о возможности которой в апреле говорил гендиректор КаПо, выявлено не было. 

Владимир Куликов уволился из Полиции безопасности в 2012 году из-за полученной на службе травмы, ему рекомендовали не посещать Россию из-за возможного интереса к нему российских спецслужб, но он все-таки поехал туда, где спецслужбы и вступили с ним в контакт.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ