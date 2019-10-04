Убийству девушки предшествовал многолетний психологический террор

«Крыша поехала… У меня был нож… Я бы хотел все вернуть назад», - неожиданно говорит Артем. Но у полиции в камере уши. Только что прозвучала важная улика, признательное показание, которого до сих пор не было.

Публично Артем никогда не сознается в убийстве бывшей возлюбленной. Он ни разу не выразит раскаяние публично.

После обвинительного приговора адвокат попытается его оспорить, в связи с чем окончательное наказание решением окружного суда вступит в силу лишь 21 сентября этого года. По итогам долгого обсуждения суд уберет из описания убийства «жестоким способом», но наказание не изменит. Для такого молодого осужденного и этого много.

16 лет тюрьмы. Когда он выйдет на свободу, ему будет 34 года. К тому моменту он проведет за решеткой почти полжизни.

Что такое насилие при свиданиях?

Насилие при свиданиях – это насилие в близких отношениях пары, которое происходит между молодыми людьми, знакомых и общающихся между собой, но не живущих вместе.

Агрессивность партнера проявляется с течением времени. Молодые люди с агрессивным поведением в начале отношений могут быть даже чрезмерно заботливы, боготворят девушку. В отношении и поведении молодого человека могут проявляться сигналы, указывающие на потребность контролировать, чувство собственности и насилие, но девушка может их не замечать. На начало насилия в отношениях пары могут указывать следующие модели поведения.

Молодой человек ревнив. Ревность направлена не только знакомых девушки противоположного пола, но и против ее подруг и родственников.

Молодой человек утверждает, что не может жить без девушки.

… уничижительно отзывается о своих прежних партнершах.

… постоянно выясняет, куда ходит и с кем общается девушка.

… просит у девушки пароли от аккаунта в соцсети и почты, контролирует звонки и сообщения.

… постоянно вызывает у партнерши чувство вины.

… в доказательство любви требует у девушки секса, может попытаться изнасиловать.

… не считается с желаниями, мнениями и чувствами девушки. Утверждает, что только он имеет право и не терпит других мнений.

… обращается с девушкой грубо, обижает и унижает, применяет физическую силу или угрожает ей.

… в приступе гнева ломает предметы.

… ведет себя так, что это вызывает у девушки страх и замешательство.

… угрожает самоубийством, если девушка его оставит.

Если молодой человек или девушка стали жертвами насилия в долгосрочных отношениях или на первом свидании, можно обратиться за помощью по кризисному телефону помощи жертвам 116 006 или в центры консультации для молодежи. Если насилие в отношениях заметит друг, и он должен обратиться за помощью в школу, полицию или консультационный центр.

Источник: naistetugikeskus.eu