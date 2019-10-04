Убийству девушки предшествовал многолетний психологический террор

Психическая и физическая жестокость в близких отношениях может зародиться в самом нежном возрасте. Самый радикальный тому пример – потрясшее общественность в прошлом году убийство девушки-подростка и предшествовавшая этому трагическая история, пишет Postimees.
15 апреля 2018 года в три часа утра у Никиты (имя изменено) зазвонил телефон. Его друг Артем Дроников (18) сообщает, что ему неожиданно нужен ночлег. Друг приходит через час, хозяин замечает, что у того носки в крови. Гость сообщает лишь, что ночью на пьяную голову подрался, но в детали не вдавался. Поскольку на нем темная одежда, кровь на куртке Никита не замечает.
Перед тем как пойти спать, Артем задает другу вопрос, от которого тот холодеет. «Можно ли остаться в живых, если человека ударили ножом в горло?»
Той ночью в Кохтла-Ярве был слышен крик девушки, но никто не придал этому значения. Той же самой ночью в городе не спит одна семья: их 15-летняя дочь не вернулась домой.
Утром гуляющая с собаками женщина замечает за деревом во дворе пошивочного ателье на улице Пярна в Кохтла-Ярве окровавленные ноги. Убийство девушки шокирует всю Эстонию.
Постоянный психологический террор
Печальнее всего, что друзья задним числом могли вплоть до подробностей рассказать о том, что Анастасия долго жила, словно в кошмарном сне, но никто не мог ей помочь. Все что-то знали, но целиком картина сложилась, когда было уже слишком поздно.
После знакомства с Артемом Настя, по словам друзей, изменилась до неузнаваемости. Они были вместе несколько лет. Часто ссорились, сходились-расходились. Друзья замечали, что, когда она была с ним, каждое ее движение выдавало необъяснимую нервозность. Когда она временами была от него вдали, в ней снова просыпались радость и легкость.
Той весной никто не ожидал трагедии, поскольку парочка уже несколько месяцев не была вместе. Увы, что-то все время затягивало девушку обратно, в токсичные отношения – Артем годами последовательно использовал в качестве оружия психологическое насилие, что создало у потерпевшей извращенное представление о любви.
После тех лет, которые они провели вместе, у Насти не осталось собственной жизни. Она принадлежала Артему. Девушка не могла ходить на вечеринки без своего молодого человека. Ей нельзя было носить юбку или платье. Артем спрашивал по телефону, что на ней надето, и если услышанное ему не нравилось, она должна была переодеться. Макияж и маникюр были запрещены. У молодого человека был доступ к аккаунтам девушки в соцсетях и он читал все ее чаты. Артем ревновал Настю даже к ее подружкам – с ними девушке тоже нельзя было больше общаться.
Контакт с друзьями терялся всякий раз, когда Настя снова была с Артемом.
Большая опасность сквозила в его словах. Друзьям Артем говорил, что, если он не сможет быть с Настей, этого не сможет и никто другой. Он угрожал убить девушку или себя, если все пойдет не так, как он хочет. Настя временами проговаривалась, что когда-нибудь Артем ее, очевидно, убьет.
Все считали это болтовней. Простыми угрозами.
Кроме того, всем была известна агрессивность Артема. По словам подруг, Артем неоднократно применял насилие к Насте: бил, душил и даже напал на нее с битой.
«Рассказать маме она не осмеливалась и ходила с синяками», - рассказала подруга Насти «Актуальной камере».
Впоследствии всплыл случай от 2016 года, когда Артем избил в школьном дворе мальчика, который был младше него на два года. Странным казалось и то, что Артем всегда носил с собой два ножа.
Вируская окружная прокуратура утверждает, что полиция узнала об агрессивности молодого человека только после убийства.
Можно ли было, учитывая все это, предотвратить трагедию?
Каждый десятый подросток
Предшествовавшее убийству девушки указывает на типичное психологическое и физическое насилие в близких отношениях между молодыми людьми. Проблема состоит в том, что зачастую такие случаи остаются тайной.
В 2016 году насилие в близких отношениях между молодыми людьми исследовали Министерство юстиции и Тартуский университет, опросив молодых людей в возрасте 16-18 лет, которые состояли в отношениях. Каждый десятый ответил, что испытывал насилие в близких отношениях. Еще больше, примерно каждый пятый, ответили, что испытывали психологическое насилие.
Специалисты говорят, что, если у человека есть, так сказать, склонность к удовлетворению властности, то он применяет ее с самого раннего детского возраста и насилие не знает возрастных границ.
«Насилие среди встречающихся подростков – само по себе не новое явление, но в Эстонии его стали больше осознавать лишь в последнее десятилетие. Однако у этого могут быть очень серьезные последствия – от депрессии до самоубийства. К сожалению, в Эстонии известны и примеры, когда девочка погибала от руки партнера», - говорит советник отдела криминальной политики Министерства юстиции Кайре Тамм, ссылаясь, видимо, в том числе и на случай Насти.
Зачастую этот ужасный опыт так и остается навсегда тайной и бременем для молодых потерпевших.
«Ложный стыд, страх и т.д.», - поясняет Тамм. Увы, помощи не спешат искать и сверстники пары, которые замечают насилие.
«Проведенные в Эстонии исследования показывают, что к насилию более терпимо относятся именно самая молодая возрастная группа», - говорит советник министерства.
Зачастую подростки не готовы говорить о своих отношениях, еще меньше они хотят говорить о насилии в этих отношениях.
Признался сокамернику
Артема задерживают в тот же день, когда находят труп его бывшей возлюбленной. Два месяца спустя он сидит в камере Йыхвиского арестного дома. На соседней койке лежит опытный мошенник Игорь. С каждым днем они начинают все больше общаться между собой. Прежде всего, они говорят о том, что привело их за решетку.
Игоря, кажется, очень интересует история Артема, поскольку и он читал новости. О случае Насти много пишут.
«Крыша поехала… У меня был нож… Я бы хотел все вернуть назад», - неожиданно говорит Артем. Но у полиции в камере уши. Только что прозвучала важная улика, признательное показание, которого до сих пор не было.
Публично Артем никогда не сознается в убийстве бывшей возлюбленной. Он ни разу не выразит раскаяние публично.
Жестокость Артема шокирует даже видавших виды следователей. Прокуратура предъявит обвинение, согласное которому убийство было совершено особо жестоким способом.
После обвинительного приговора адвокат попытается его оспорить, в связи с чем окончательное наказание решением окружного суда вступит в силу лишь 21 сентября этого года. По итогам долгого обсуждения суд уберет из описания убийства «жестоким способом», но наказание не изменит. Для такого молодого осужденного и этого много.
16 лет тюрьмы. Когда он выйдет на свободу, ему будет 34 года. К тому моменту он проведет за решеткой почти полжизни.
Что такое насилие при свиданиях?
Насилие при свиданиях – это насилие в близких отношениях пары, которое происходит между молодыми людьми, знакомых и общающихся между собой, но не живущих вместе.
Агрессивность партнера проявляется с течением времени. Молодые люди с агрессивным поведением в начале отношений могут быть даже чрезмерно заботливы, боготворят девушку. В отношении и поведении молодого человека могут проявляться сигналы, указывающие на потребность контролировать, чувство собственности и насилие, но девушка может их не замечать. На начало насилия в отношениях пары могут указывать следующие модели поведения.
Молодой человек ревнив. Ревность направлена не только знакомых девушки противоположного пола, но и против ее подруг и родственников.
Молодой человек утверждает, что не может жить без девушки.
… уничижительно отзывается о своих прежних партнершах.
… постоянно выясняет, куда ходит и с кем общается девушка.
… просит у девушки пароли от аккаунта в соцсети и почты, контролирует звонки и сообщения.
… постоянно вызывает у партнерши чувство вины.
… в доказательство любви требует у девушки секса, может попытаться изнасиловать.
… не считается с желаниями, мнениями и чувствами девушки. Утверждает, что только он имеет право и не терпит других мнений.
… обращается с девушкой грубо, обижает и унижает, применяет физическую силу или угрожает ей.
… в приступе гнева ломает предметы.
… ведет себя так, что это вызывает у девушки страх и замешательство.
… угрожает самоубийством, если девушка его оставит.
Если молодой человек или девушка стали жертвами насилия в долгосрочных отношениях или на первом свидании, можно обратиться за помощью по кризисному телефону помощи жертвам 116 006 или в центры консультации для молодежи. Если насилие в отношениях заметит друг, и он должен обратиться за помощью в школу, полицию или консультационный центр.Источник: naistetugikeskus.eu