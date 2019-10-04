Эксперт: как место расположения отражается на стоимости недвижимости

Чтобы не усложнять вопрос, рассмотрим сейчас жилую недвижимость, поскольку относительно коммерческой недвижимости действуют несколько иные критерии. В любом деле всегда есть исключения, однако приведенные ниже пять общих правил действуют в большинстве случаев.

Расстояние от центра

В каждом населенном пункте есть центр, и в каждой стране есть центральная часть. Чем ближе недвижимость к главной точке центра страны, тем она дороже. Центром Эстонии, как в административном, так и в экономическом плане является Таллинн. В свою очередь, центральным пунктом Таллинна считается площадь Виру и/или площадь Вабадусе, а исторически сюда можно отнести также и Ратушную площадь. Таким образом, чем ближе объект недвижимости к этим площадям, тем она должна быть дороже. Однако это условие не всегда является абсолютным показателем, объяснение чему можно найти ниже.

Место расположения внутри региона

У многих людей сформировались определенные стандартные ожидания относительно среды проживания. Так, например, продающаяся в тихом и зеленом внутреннем квартале жилплощадь может оказаться на десятки процентов дороже квартир, расположенных у перекрестка с оживленным движением. В худшем случае, напротив симпатичного многоквартирного дома может находиться какое-нибудь заброшенное здание, в котором бездомные по ночам жгут костры. Такое соседство оказывает, безусловно, негативно сказывается на стоимости жилой недвижимости.

Место расположения внутри здания

В домах без лифта самыми дорогими являются второй и третий этаж, на которые не слишком высоко подниматься. Это действует, конечно, в том случае, если с верхних этажей не открывается захватывающий дух вид на город или морские просторы. В свою очередь, в домах с лифтом в цене именно высота – здесь больше света, меньше шума и вид из окна гораздо лучше. Квартиры в цокольной части дома с низкими потолками и недостаточным естественным освещением стоили и будут стоить значительно дешевле. Если окна выходят во внутренний двор, это придает квартире дополнительную ценность, в квартирах же с видом на оживленную улицу больше шума, поэтому это - не очень востребованный товар. Важную роль играет также и то, на какую сторону выходят окна – южная сторона более светлая, и в большинстве случаев это ценится более высоко.

Транспортная доступность

На машине или пешком, как правило, можно добраться в любое место, вопрос заключается, прежде всего, во времени. Однако проблемой порой становятся остановки общественного транспорта, расположенные слишком далеко от дома, или слишком большие интервалы в движении общественного транспорта, поскольку не у всех членов семьи есть автомобили или не у каждого дома достаточно места для парковки. В некоторых пригородных районах хотя и организовано образцовое транспортное сообщение, однако все маршруты автобусов проложены в противоположном от центра направлении. Если дети не могут добраться до школы или места тренировки без помощи родителей, это оказывает негативное влияние на стоимость недвижимости.

Доступность услуг

В наше время никто не откажется от покупки жилья из-за отдаленного расположения почтового отделения или библиотеки. Однако в идеале на расстоянии пешей прогулки, то есть на расстоянии максимально одного километра, должны располагаться магазин с аптекой, школа и детский сад. Если жилые районы находятся вдали от центра, то, как правило, покупатели готовы добираться из пункта A в пункт B также и на общественном транспорте, если пешком нужно пройти не более одного километра.