Эксперт: как место расположения отражается на стоимости недвижимости

Наиболее распространенным штампом на рынке недвижимости является фраза: «для стоимости недвижимости большое значение имеет место расположения, место расположения и еще раз место расположения». Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман расшифровывает, что же на самом деле означает это утверждение, и какое влияние имеет удобное место расположения недвижимости.
Чтобы не усложнять вопрос, рассмотрим сейчас жилую недвижимость, поскольку относительно коммерческой недвижимости действуют несколько иные критерии. В любом деле всегда есть исключения, однако приведенные ниже пять общих правил действуют в большинстве случаев.
Расстояние от центра
В каждом населенном пункте есть центр, и в каждой стране есть центральная часть. Чем ближе недвижимость к главной точке центра страны, тем она дороже. Центром Эстонии, как в административном, так и в экономическом плане является Таллинн. В свою очередь, центральным пунктом Таллинна считается площадь Виру и/или площадь Вабадусе, а исторически сюда можно отнести также и Ратушную площадь. Таким образом, чем ближе объект недвижимости к этим площадям, тем она должна быть дороже. Однако это условие не всегда является абсолютным показателем, объяснение чему можно найти ниже.
Место расположения внутри региона
У многих людей сформировались определенные стандартные ожидания относительно среды проживания. Так, например, продающаяся в тихом и зеленом внутреннем квартале жилплощадь может оказаться на десятки процентов дороже квартир, расположенных у перекрестка с оживленным движением. В худшем случае, напротив симпатичного многоквартирного дома может находиться какое-нибудь заброшенное здание, в котором бездомные по ночам жгут костры. Такое соседство оказывает, безусловно, негативно сказывается на стоимости жилой недвижимости.
Место расположения внутри здания
В домах без лифта самыми дорогими являются второй и третий этаж, на которые не слишком высоко подниматься. Это действует, конечно, в том случае, если с верхних этажей не открывается захватывающий дух вид на город или морские просторы. В свою очередь, в домах с лифтом в цене именно высота – здесь больше света, меньше шума и вид из окна гораздо лучше. Квартиры в цокольной части дома с низкими потолками и недостаточным естественным освещением стоили и будут стоить значительно дешевле. Если окна выходят во внутренний двор, это придает квартире дополнительную ценность, в квартирах же с видом на оживленную улицу больше шума, поэтому это - не очень востребованный товар. Важную роль играет также и то, на какую сторону выходят окна – южная сторона более светлая, и в большинстве случаев это ценится более высоко.
Транспортная доступность
На машине или пешком, как правило, можно добраться в любое место, вопрос заключается, прежде всего, во времени. Однако проблемой порой становятся остановки общественного транспорта, расположенные слишком далеко от дома, или слишком большие интервалы в движении общественного транспорта, поскольку не у всех членов семьи есть автомобили или не у каждого дома достаточно места для парковки. В некоторых пригородных районах хотя и организовано образцовое транспортное сообщение, однако все маршруты автобусов проложены в противоположном от центра направлении. Если дети не могут добраться до школы или места тренировки без помощи родителей, это оказывает негативное влияние на стоимость недвижимости.
Доступность услуг
В наше время никто не откажется от покупки жилья из-за отдаленного расположения почтового отделения или библиотеки. Однако в идеале на расстоянии пешей прогулки, то есть на расстоянии максимально одного километра, должны располагаться магазин с аптекой, школа и детский сад. Если жилые районы находятся вдали от центра, то, как правило, покупатели готовы добираться из пункта A в пункт B также и на общественном транспорте, если пешком нужно пройти не более одного километра.
Таким образом, во всех случаях весьма логичной является причина, по которой, наряду со Старым городом, одним из наиболее дорогих районов многоквартирной застройки Таллинна являются, например, улицы Кентманни и Татари с прилегающими территориями, а также то, почему цены на частные дома, возведенные на пригородных полях, никоим образом не могут сравниться со стоимостью равноценного частного жилья в районе Кристийне.