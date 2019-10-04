Евгения Медведeва лидирует на первом крупном турнире сезона

В Китае стартовал представительный турнир по фигурному катанию, на который собрались ведущие спортсмены, завершающие подготовку к стартующему через две недели первому этапу Гран-при.
На турнире Shanghai Trophy женщины представили короткие программы. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева идет первой, опережая Элизабет Турсынбаеву почти на три балла.
Shanghai Trophy
Женщины. Короткая программа
1. Евгения Медведева (Россия) – 72,16
2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 69,24
3. Лим Ын Су (Южная Корея) – 62,97
Российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец с личным рекордом.
Shanghai Trophy
Танцы на льду. Ритм-танец.
1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 86,77 (личный рекорд)
2. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 76,43
3. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 69,83