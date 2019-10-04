Пт, 4.10.2019
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Евгения Медведeва лидирует на первом крупном турнире сезона

Евгения Медведева.

ФОТО: VLADIMIR PESNYA / Sputnik

В Китае стартовал представительный турнир по фигурному катанию, на который собрались ведущие спортсмены, завершающие подготовку к стартующему через две недели первому этапу Гран-при.

На турнире Shanghai Trophy женщины представили короткие программы. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева идет первой, опережая Элизабет Турсынбаеву почти на три балла.

Shanghai Trophy

Женщины. Короткая программа

1. Евгения Медведева (Россия) – 72,16

2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 69,24

3. Лим Ын Су (Южная Корея) – 62,97

Российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец с личным рекордом.

Shanghai Trophy

Танцы на льду. Ритм-танец.

1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 86,77 (личный рекорд)

2. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 76,43

3. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 69,83

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