Яак Мадисон нанял тестя на должность своего ассистента

Ассистентом депутата Европарламента Яака Мадисона (EKRE) стал отец его супруги, предприниматель и музыкант Каупо Мяннисте, сообщает Rus.ERR.
На вопрос о том, что заставило Мяннисте занять должность ассистента Мадисона, тот ответил: «Я решил пойти работать местным ассистентом Мадисона, потому что мне сделали соответствующее предложение. Описанные в двустороннем договоре рабочие обязанности мне подходят».
«Мяннисте не является моим близким родственником, поэтому трудовые отношения с ним допустимы», - заявил сам Яак Мадисон.