Яак Мадисон нанял тестя на должность своего ассистента

На вопрос о том, что заставило Мяннисте занять должность ассистента Мадисона, тот ответил: «Я решил пойти работать местным ассистентом Мадисона, потому что мне сделали соответствующее предложение. Описанные в двустороннем договоре рабочие обязанности мне подходят».