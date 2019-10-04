Пт, 4.10.2019
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  • Яак Мадисон нанял тестя на должность своего ассистента

Яак Мадисон нанял тестя на должность своего ассистента

Яак Мадисон.

ФОТО: Eero Vabamägi

Ассистентом депутата Европарламента Яака Мадисона (EKRE) стал отец его супруги, предприниматель и музыкант Каупо Мяннисте, сообщает Rus.ERR.

На вопрос о том, что заставило Мяннисте занять должность ассистента Мадисона, тот ответил: «Я решил пойти работать местным ассистентом Мадисона, потому что мне сделали соответствующее предложение. Описанные в двустороннем договоре рабочие обязанности мне подходят».

«Мяннисте не является моим близким родственником, поэтому трудовые отношения с ним допустимы», - заявил сам Яак Мадисон.

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