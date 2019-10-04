Пт, 4.10.2019
Намного большей проблемой является русскоязычное население – двуязычная система образования и люди, которые потребляют новости под кремлевским соусом. Кадри Куульпак

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Париж за 118 евро!

Париж.

ФОТО: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.

Туда-обратно из Риги в Прагу начиная с 36 евро

Туда-обратно из Таллинна в Грузию начиная с 43 евро

Туда-обратно из Таллинна на Майорку начиная со 136 евро

Туда-обратно из Таллинна в Барселону начиная со 143 евро

Туда-обратно из Таллинна в Фару начиная со 181 евро

Туда-обратно из Таллинна в Пхукет начиная с 473 евро

Туда-обратно из Таллинна в Австрию начиная с 79 евро

Туда-обратно из Таллинна в Париж начиная со 118 евро

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