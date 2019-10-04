Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Париж за 118 евро!

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.
Туда-обратно из Риги в Прагу начиная с 36 евро
Туда-обратно из Таллинна в Грузию начиная с 43 евро
Туда-обратно из Таллинна на Майорку начиная со 136 евро
Туда-обратно из Таллинна в Барселону начиная со 143 евро
Туда-обратно из Таллинна в Фару начиная со 181 евро
Туда-обратно из Таллинна в Пхукет начиная с 473 евро
Туда-обратно из Таллинна в Австрию начиная с 79 евро
Туда-обратно из Таллинна в Париж начиная со 118 евро