Фото: стильная квартира в стильном районе Таллинна

Квартира площадью 75 квадратных метров расположена на двух этажах. Напервом этаже находятся прихожая, гостиная, кухня и ванная с туалетом. На втором этаже, куда ведет оригинальная, сделанная на заказ деревянная лестница - большая спальня. При желании из нее можно сделать две отдельные комнаты.