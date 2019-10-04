Пт, 4.10.2019
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Фото: стильная квартира в стильном районе Таллинна

ФОТО: KV.EE

Квартира на тихой и зеленой улочке Орасе привлекает уютом и стильным дизайном, пишет Postimees. 

Квартира площадью 75 квадратных метров расположена на двух этажах. Напервом этаже находятся прихожая, гостиная, кухня и ванная с туалетом. На втором этаже, куда ведет оригинальная, сделанная на заказ деревянная лестница - большая спальня. При желании из нее можно сделать две отдельные комнаты.

ФОТО: KV.EE

Отделка квартиры сделана из высококачественных материалов. Большинство предметов мебели, которые изображены на фотографиях, при желании покупателя останется в квартире. 

ФОТО: KV.EE

Коммунальные платежи круглогодично весьма умеренные: летом - до 80 евро, а зимой - не более 120. 

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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