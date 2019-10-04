Фото: стильная квартира в стильном районе Таллинна

Квартира площадью 75 квадратных метров расположена на двух этажах. Напервом этаже находятся прихожая, гостиная, кухня и ванная с туалетом. На втором этаже, куда ведет оригинальная, сделанная на заказ деревянная лестница - большая спальня. При желании из нее можно сделать две отдельные комнаты.
Отделка квартиры сделана из высококачественных материалов. Большинство предметов мебели, которые изображены на фотографиях, при желании покупателя останется в квартире.
Коммунальные платежи круглогодично весьма умеренные: летом - до 80 евро, а зимой - не более 120.
С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.