Президент Керсти Кальюлайд обсудила в Нарве развитие Ида-Вирумаа

Обсудить с президентом будущее уезда пришли мэр Нарвы Алексей Евграфов и Алан Калдоя - владелец комплекса зданий бывшего завода “Балтиец”, в одном из которых и расположился Objekt. Вел дискуссию ведущий ERR Юрий Николаев.

Прежде всего участники обсудили сокращения в энергетической отрасли в Нарве и высказали свои мнения о том, что может быть основой экономики здесь, какой был в прошлом Кренгольм и электростанции.

По мнению Керсти Кальюлайд, Нарва - промышленный город, но появление творческого центра на территории бывшего завода говорит о том, что изменения к лучшему происходят, в город приезжают жить и работать вполне рациональные люди с хорошим образованием.

Алан Калдоя также отметил, что на площадях бывшего завода разместились театральный центр Vaba Lava, уникальный мультимедийный центр Objekt, Дом эстонского языка, Фонд интеграции и скоро откроется клиника мужских болезней, чего в Нарве раньше никогда не было.

По словам Алана Калдоя, с учетом промышленной базы и энергетики, которая есть в Нарве, хорошим продолжением этой тенденции было бы открытие в городе инкубатора для начинающих фирм, которые разрабатывают новые решение как раз в сфере производства энергии.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов сосредоточился на том, что городские власти создают инфраструктуру для потенциальных новых жителей - создают возможности для занятий спортом, обновляют парки и другие общественные пространства.

Керсти Кальюлайд согласилась с тем, что задача города и государства - создать инфраструктуру, на которой могли бы действовать предприниматели и некоммерческие объединения. Именно инициатива людей, а не властей, будет влиять на то, какой Нарва станет через много лет, отметила президент Эстонии.

Президент также отметила, что в прошлом Нарвы выросла резко, как на стероидах, этот рост не был связан с ростом всей экономики, поэтому сейчас город и переживает сложный этап.

С другой стороны, участники дискуссии затронули проблему того, где могли бы жить специалисты, предприниматели, люди искусства, приезжающие в Нарву. Алан Калдоя считает, что необходим большой современный отель (высотное здание на территории того же “Балтийца” как раз планировалось превратить в отель, но потенциальный инвестор рассчитывал на победу Нарвы в конкурсе на титул Культурной столицы Европы 2024, и сейчас проект под вопросом).

Керсти Кальюлайд отметила, что для человека, который, может быть, хотел бы переехать в Нарву из другого города Эстонии, проблемой является старый жилой фонд, не обновленный и в большинстве своем не утепленный, то есть не энергоэффективный. С другой стороны, преимуществом жилья в Нарве является самая низкая стоимость отопления из-за близости электростанций.

Юрий Николаев также спросил участников встречи, как они относятся к идее сделать Нарву столицей Ида-Вирумаа.

“Я не знаю, я не мэр этого города”, - ответила Керсти Кальюлайд.