Stockmann открыл в Эстонии интернет-магазин, но поленился переводить его на эстонский

"Это пилотный проект на базе кампании, который будет открыт только до конца акции Hullud Päevad», - ответила директор универмага Stockmann Марге Тюрнер на вопрос, почему многочисленные рекламные листовки и весь интернет-магазин не переведены на эстонский язык и планируется ли это сделать.

По словам Тюрнер, она все же не предполагает, что все жители Эстонии знают английский язык, поэтому Stockmann готов предложить своим клиентам любую помощь в использовании интернет-магазина.

Кроме того, на официальной интернет-странице кампании "Сумасшедшие дни" приведена важная для осуществления покупок в интернет-среде информация на эстонском языке, добавила директор универмага.

«В настоящее время мы также занимаемся развитием интернет-магазин Stockmann, уделяя особое внимание обратной связи и ожиданиям покупателей», - сказала она.

Если прочитать пресс-релиз Stockmann, опубликованный на прошлой неделе, то в нем, например, говорится, что «интернет-магазин также впервые распространит на всю Эстонию предложения, которые до сих пор были ориентированы на Таллинн».