Правительство начнет строить государство на частные деньги

Перед министерствами поставлена задача составить к декабрю проекты предложений, которые можно было бы реализовать в качестве так называемого PPP-проекта, то есть в рамках сотрудничества между общественным и частными секторами. До сих пор говорилось о планах построить при поддержке предпринимателей четырехполосные шоссе, но теперь таким же образом хотят построить и другие сооружения.

«Правительство хочет видеть PPP-проекты. Мы не говорим только о строительстве дорог, мы хотим видеть это и в других сферах жизни», - сказал премьер-министр Юри Ратас вчера на пресс-конференции правительства. Кроме проектов дорог в фокусе и здания.

Министр внутренних дел Март Хельме сказал, что его министерство может предложить целый ряд проектов, которые можно реализовать в сотрудничестве между общественным и частным секторами. В качестве примера он сказал, что теоретически при поддержке частных денег можно построить даже границу: «В случае приграничных сооружений это могло бы быть одной из альтернатив, если у нас возникнут проблемы - возьмем средства извне, но это скорее теоретический вариант. Прежде всего, мы надеемся, что сможем справиться своими силами», - уточнил Хельме.

Хельме не доволен своим рабочим местом

Есть у министра внутренних дел и другие идеи: например, новое здание для МВД. «Нынешнее здание находится в крайне неудобном месте. Его легко можно блокировать, а если оно заблокировано, оттуда невозможно выйти. У него крайне уязвимая система сообщения, - сказал Хельме. – У нас есть участок земли в Летной гавани, где мы могли бы построить новый дом, и, может быть, это могло бы стать одним из PPP-проектов».

Он указал и на возможность развития спасения на водах при помощи таких проектов: «Это то, что мы должны принести в правительство к 1 декабря. Тогда правительство начнет все это просевать. Если из областей управления министерств поступят десятки и десятки таких проектов, то ясно, что все они на реализацию не пойдут».

Поскольку план еще очень свежий, понятно, что не все министерства могут сразу обозначить конкретные предложения. Например, министр социальных дел Танель Кийк отметил, что главой ролью руководимого им министерства является предложение услуг и пособий: «Поскольку Министерство социальных дел инвестиций в инфраструктуру практически не делает, то вопрос PPP-проекта не является для нас настолько актуальным, насколько он актуален для многих других министерств». В то же время, например, у Министерства экономики полно идей, как можно было бы задействовать предпринимателей, например, в строительстве сааремааского моста.

Затратное решение