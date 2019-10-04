Пт, 4.10.2019
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IT-компания, чьи компьютеры так популярны в Эстонии, сократит около 9000 работников

HP serverarvutite valmistamine.

ФОТО: DONNA CARSON / REUTERS

Компания HP Inc. заявила, что сократит до 16% своей рабочей силы, чтобы реализовать план реструктуризации, направленный на сокращение расходов.

Американский производитель персональных компьютеров заявил, что будет сокращено от 7 000 до 9 000 рабочих мест. Часть из них — за счет увольнения и досрочного выхода сотрудников на пенсию.

Расходы на реструктуризацию оцениваются примерно в 1 млрд долларов. Ожидается, что результатом реструктуризации станет ежегодная экономия примерно 1 млрд долларов, начиная с 2022 года.

В настоящее время по всему миру в компании работает около 55 000 сотрудников.

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