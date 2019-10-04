Слава Сэ: залежи женщин с трудной судьбой, или О пользе сантехники в личной и творческой жизни

11 и 12 октября Вячеслав Солдатенко, он же Слава Сэ, выступит перед нарвской публикой в кафе “Mina”, при Нарвском колледже Тартуского университета.

- Слава, вопреки устойчивому образу сантехника/барда/писателя у вас довольно мощный бэкграунд в виде работы и службы психологом в различных структурах. Можно ли в один абзац вместить ваш путь оттуда до сегодняшнего дня?

- Чтобы уместить в абзац, придется выбросить всю житейскую драматургию. Например, из психологии в бизнес я ушел, потому что влюбился в клиентку. И она не хотела, чтобы ситуация повторилась с кем-то еще, не с ней. В психологию пришел тоже из-за женщин. После школы учился в политехническом, на кузнеца. В нашей группе кузнецов была всего одна девушка. Она, судя по виду, с рождения метала молот. И ее хотели все, конкуренция страшная. Очередь на сорок лет. В группе же психологов из 25 красивых девочек был всего один мальчик. Конечно, эта наука показалась мне куда более современной. Так вот, если выбросить всю эту драматургию, то получится следующее: слесарь по газу, водитель грузовика, музыкант в ресторане, диктор синхронного перевода, студент, психолог в поликлинике МВД, менеджер по рекламе, руководитель отдела маркетинга, сантехник, артист драматического театра, сценарист, теперь вот писатель. Хотя слово "писатель" не очень мне подходит. Я скорее эссеист.

- Прежде чем затронем писательскую жизнь, хотелось бы поподробнее о жизни барда. Фестивали. Концерты в странных местах. Удивительные люди. Все это было? И как вообще развивалась та карьера?

- Моя музыка началась в детстве. Была травма руки, и мама купила гитару, чтобы я восстанавливал подвижность пальцев. И вот сорок лет уже восстанавливаю и восстанавливаю, не могу остановиться. Даже зарабатывал музыкой, но обнаружил, что богатых гитаристов в мире ещё меньше, чем богатых писателей. Барды в этом смысле самые бесперспективные среди всех музыкантов. Некоторые пытаются, конечно, петь не бесплатно, но проигрывают в заработках даже тем несчастным, которые в костюме бутерброда тянут людей с улицы в булочную. По критерию нищеты бардовская музыка – самое настоящее искусство.

А я к тому же страшно люблю петь хором. И ещё люблю аккомпанировать женщинам с трудной судьбой. В бардовском мире целые залежи таких дам. Невостребованных, отличной сохранности. Мне это всё очень дорого. Возможно, барды - последнее социальное движение, целиком построенное на любви. Хоть со стороны и смотрится странно.

Типичный бардовский концерт происходит в лесу, под дождём. Выступают люди в свитерах, по очереди, слушают прилежно, надеясь, что и их будут слушать так же. Они все удивительные. Тащиться в чащу, тратить выходные, чтобы кто-то выслушал твое неумелое бряканье – это надо быть большим оптимистом и жизнелюбом.