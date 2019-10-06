Отть Тянак выиграл Ралли Уэльса

Итоговое преимущество Тянака по итогам 21 спецучастка над финишировавшим вторым Тьерри Нойвилем составило 9,3 секунды. Непосредственный конкурент Тянака Себастьян Ожье стал третьим с отставанием более 22 секунд. Победа принесла Тянаку 25 зачетных очков. Ожье получит на семь баллов меньше, но постарается опередить Тянака на последнем Power Stage.

За два этапа до финиша чемпионата мира по ралли Отть Тянак обходит Ожье на 24 балла (без учета Power Stage). Нойвиля - на 35. Таким образом уже на предпоследнем этапе, Ралли Испании, Тянак может официально стать чемпионом мира по ралли впервые в истории Эстонии.