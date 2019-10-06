Отть Тянак выжал с Ралли Уэльса максимум и практически гарантировал себе титул чемпиона мира

По итогам Ралли Уэльса эстонские раллисты Отть Тянак и Мартин Ярвеоя практически гарантировали себе титул чемпионов мира сезона 2019 года.
Прошедший на выходных в Уэльсе 12-й этап авторалли выиграли Отт Тянак и его штурман Мартин Ярвеоя, которые также набрали максимальное количество очков.
Второе место заняли Тьерри Невилль и Николя Жилсуль, отставшие от Тянака на 10,9 секунды.
Третье место заняли Себастьен Ожье и Жюльен Инграссиа, отставшие от победителей на 23,8 секунды.
По итогам авторалли серии ЧМ в Уэльсе Тянак набрал 240 очков, Ожье 212, а Невилль 199.