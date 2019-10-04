Это правда: квартиры в Таллинне подорожали

В сентябре стоимость квартиры в Таллинне в среднем составляла 1951 евро за квадратный метр, что на 7,3% дороже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, анализирует данные Земельного департамента руководитель бюро недвижимости 1Partner Мартин Вахтер.
По словам Мартина Вахтера, сегодняшняя ситуация при взгляде на нее через несколько лет может выглядеть благоприятной. «Европейский центральный банк все время печатает деньги, а это означает, что дешевые кредиты и инфляция будут продолжать влиять на рост цен», - сказал Вахтер.
«Влияние злободневной политики Эстонии скоро достигнет и рынка недвижимости. Когда деньги из второй пенсионной ступени попадут в оборот, часть из них потратится на повседневные нужды, но часть - на недвижимость. На рынок придут покупатели, которые потратят накопленные во второй ступени деньги на самофинансирование, необходимое для покупки жилья. Прежде всего, это увеличит спрос на более дешевые квартиры, - добавил Вахтер. - Часть пенсионных денег также вкладывается в недвижимость как инвестиции в жилье для сдачи внаем. Инвестиции в недвижимость для среднего человека более понятны и менее рискованны, чем, например, акции или финансовые инструменты с более сложной структурой».
В сентябре в Таллинне было совершено 1 152 сделки купли-продажи недвижимости на сумму 130 миллионов евро, что на девять процентов больше, чем в прошлом месяце.
В сентябре в Таллинне было продано 824 квартиры, что на 5,8 процента больше, чем в августе. Средняя цена за квадратный метр выросла за месяц на 0,9% и за год на 7,3% до 1951 евро. В сентябре самая дорогая квартира была продана за 576 000 евро, а самая дешевая - за 9 000 евро.
В сентябре в Таллинне было продано 37 участков с частными жилыми домами на них, что на девять меньше, чем в предыдущем месяце. Самый дорогой дом был продан за 740 000 евро, а самый дешевый - за 50 000 евро.
В прошлом месяце в Таллинне было продано 17 земельных участков для жилищной застройки, что на восемь больше, чем в августе. Самый дорогой участок стоил 762 000 евро, а самый дешевый - 68 000 евро.