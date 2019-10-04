Это правда: квартиры в Таллинне подорожали

По словам Мартина Вахтера, сегодняшняя ситуация при взгляде на нее через несколько лет может выглядеть благоприятной. «Европейский центральный банк все время печатает деньги, а это означает, что дешевые кредиты и инфляция будут продолжать влиять на рост цен», - сказал Вахтер.

«Влияние злободневной политики Эстонии скоро достигнет и рынка недвижимости. Когда деньги из второй пенсионной ступени попадут в оборот, часть из них потратится на повседневные нужды, но часть - на недвижимость. На рынок придут покупатели, которые потратят накопленные во второй ступени деньги на самофинансирование, необходимое для покупки жилья. Прежде всего, это увеличит спрос на более дешевые квартиры, - добавил Вахтер. - Часть пенсионных денег также вкладывается в недвижимость как инвестиции в жилье для сдачи внаем. Инвестиции в недвижимость для среднего человека более понятны и менее рискованны, чем, например, акции или финансовые инструменты с более сложной структурой».

В сентябре в Таллинне было совершено 1 152 сделки купли-продажи недвижимости на сумму 130 миллионов евро, что на девять процентов больше, чем в прошлом месяце.

В сентябре в Таллинне было продано 824 квартиры, что на 5,8 процента больше, чем в августе. Средняя цена за квадратный метр выросла за месяц на 0,9% и за год на 7,3% до 1951 евро. В сентябре самая дорогая квартира была продана за 576 000 евро, а самая дешевая - за 9 000 евро.

В сентябре в Таллинне было продано 37 участков с частными жилыми домами на них, что на девять меньше, чем в предыдущем месяце. Самый дорогой дом был продан за 740 000 евро, а самый дешевый - за 50 000 евро.