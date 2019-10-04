Жителей Эстонии призывают добровольно сдать незарегистрированное оружие

Департамент полиции и погранохраны запустил общегосударственную акцию добровольной сдачи оружия.
До конца месяца жители Эстонии могут передать полиции найденное, старое и непригодное или же незарегистрированное незаконное оружие, не опасаясь наказания, сообщает Rus.ERR со ссылкой на утренние новости ETV+.
Акция направлена на повышение сознательности людей и добровольную передачу полиции незаконного оружия. Как отмечают в полиции, многие люди считают, что если находящееся в их владении огнестрельное оружие неисправно, непригодно к стрельбе или заржавело, то нет необходимости его регистрировать, но на самом деле это не так.
Для передачи находки полиция рекомендует связаться при первой возможности со своим участковым полицейским или сообщить полиции о находке по короткому номеру Центра тревоги 112, после чего стражи порядка сами придут за огнестрельным оружием и безопасно доставят его на хранение в полицию.