Жителей Эстонии призывают добровольно сдать незарегистрированное оружие

До конца месяца жители Эстонии могут передать полиции найденное, старое и непригодное или же незарегистрированное незаконное оружие, не опасаясь наказания, сообщает Rus.ERR со ссылкой на утренние новости ETV+.

Акция направлена на повышение сознательности людей и добровольную передачу полиции незаконного оружия. Как отмечают в полиции, многие люди считают, что если находящееся в их владении огнестрельное оружие неисправно, непригодно к стрельбе или заржавело, то нет необходимости его регистрировать, но на самом деле это не так.