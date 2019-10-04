Секc ради места в сборной: в США расследуют скандал в Федерации плавания

Прокуроры изучают вопрос о том, приходилось ли спортсменам совершать действия сексуального характера, чтобы попасть в сборную и иметь возможность выступать на международных соревнованиях.

По словам свидетелей, федерация годами не замечала сообщения о домогательствах и превышении полномочий, ради сохранения репутации. Сообщается, что обвинители должны были писать официальные жалобы в организацию, после чего глава Федерации мог бы определить - имеет ли смысл выносить официальное дисциплинарное взыскание.

"Сама система разработана таким образом, что вам не захочется сообщать о правонарушении", - приводит Wall Street Journal слова одного из участников расследования.

Помимо этого, Федерацию плавания заподозрили в сокрытии части доходов, которые были получены в виде скидок от собственной страховой компании. Согласно информации налоговых служб, организация USA Swimming Foundation также увеличила финансирование Федерации плавания втрое.

"Внутри Федерации уверены в целостности своих финансов и налоговых деклараций", - заявила представитель организации.