Почему самый известный эстонский сыр называется именно так?

«35 лет назад сыр изготавливался в тяжелых круглых формах, сырные головы переворачивались вручную», – вспоминает менеджер по экспорту Valio Хейки Пенса, который работает на заводе в Выру с 1983 года.

«Работники ласково называли этот процесс “сырным ралли”, в результате чего появилась идея дать сыру название Ralli. Однако тогдашний министр мясной и молочной промышленности Альберт Эссенсон посчитал, что сыр, производящийся в Южной Эстонии, должен иметь более мощное имя, например, Atleet ("атлет")», – добавил он.

К производству сыра Atleet приступили 4 октября 1984 года, однако подготовка началась уже в 1977 году, когда было получено разрешение на покупку новых линий для производства сыра.

Ответственную задачу создания рецепта поручили технологу сырной промышленности Вальве Кельп, которая приобрела глубокие знания в области производства сыра как в России, так и в Дании. Под ее руководством был произведен новый сыр типа Тильзитер с кружевными дырочками, рецепт которого практически не менялся на протяжении многих лет.

По словам директора по маркетингу и развитию продукции Valio Кристы Кальбин, сыр Atleet на протяжении многих десятилетий был настолько популярен и знаменит, что даже считался отдельным видом сыра. «В течение многих лет ряд отечественных и зарубежных производителей сыра стремились приобщиться к успеху сыра Atleet и пытались выйти на рынок со своим сыром Atleet. Valio даже дважды пришлось отстаивать права бренда Atleet», – сказала она.

В первые годы сыр продавался в виде больших ломтей, которые в магазине нарезали подходящими порциями и продавали покупателям на развес. Сегодня же Atleet разработан более чем в 10 различных вкусах и видах продукта. Сегодня на прилавках продуктовых магазинов можно найти Atleet в виде тертого сыра, приправленных закусок, а также сыр Atleet Light с пониженным содержанием жира, однако наибольшей популярностью среди жителей Эстонии по-прежнему пользуется нарезанный сыр.