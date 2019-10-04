Почему самый известный эстонский сыр называется именно так?

Сыр Valio Atleet, впервые выпущенный 35 лет назад, изначально должен был называться сыром Ralli. Вместо выруских сыроваров крестным отцом нового типа сыра стал тогдашний министр, решением которого сыр Atleet получил свое нынешнее легендарное название.
«35 лет назад сыр изготавливался в тяжелых круглых формах, сырные головы переворачивались вручную», – вспоминает менеджер по экспорту Valio Хейки Пенса, который работает на заводе в Выру с 1983 года.
«Работники ласково называли этот процесс “сырным ралли”, в результате чего появилась идея дать сыру название Ralli. Однако тогдашний министр мясной и молочной промышленности Альберт Эссенсон посчитал, что сыр, производящийся в Южной Эстонии, должен иметь более мощное имя, например, Atleet ("атлет")», – добавил он.
К производству сыра Atleet приступили 4 октября 1984 года, однако подготовка началась уже в 1977 году, когда было получено разрешение на покупку новых линий для производства сыра.
Ответственную задачу создания рецепта поручили технологу сырной промышленности Вальве Кельп, которая приобрела глубокие знания в области производства сыра как в России, так и в Дании. Под ее руководством был произведен новый сыр типа Тильзитер с кружевными дырочками, рецепт которого практически не менялся на протяжении многих лет.
По словам директора по маркетингу и развитию продукции Valio Кристы Кальбин, сыр Atleet на протяжении многих десятилетий был настолько популярен и знаменит, что даже считался отдельным видом сыра. «В течение многих лет ряд отечественных и зарубежных производителей сыра стремились приобщиться к успеху сыра Atleet и пытались выйти на рынок со своим сыром Atleet. Valio даже дважды пришлось отстаивать права бренда Atleet», – сказала она.
В первые годы сыр продавался в виде больших ломтей, которые в магазине нарезали подходящими порциями и продавали покупателям на развес. Сегодня же Atleet разработан более чем в 10 различных вкусах и видах продукта. Сегодня на прилавках продуктовых магазинов можно найти Atleet в виде тертого сыра, приправленных закусок, а также сыр Atleet Light с пониженным содержанием жира, однако наибольшей популярностью среди жителей Эстонии по-прежнему пользуется нарезанный сыр.
«Он стал неотъемлемым компонентом классического бутерброда на завтрак и горячей булки с пылу с жару, его вкус знаком с детства и по-домашнему уютен как для молодежи поколения Z, так и для нынешних взрослых», – добавила Кальбин.