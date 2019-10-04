На улицах Тарту за день избили двоих несовершеннолетних

Вчера утром полиции сообщили о том, что ночью 17-летний молодой человек был избит на улице Кюйни в Тарту. Медики доставили его в больницу для оказания первой помощи. Подробности происшествия и личность преступника полиции предстоит установить в ходе криминального производства.

А вчера вечером разгорелся спор между двумя лицами возле магазина на улице Выру. В результате спора пьяный 27-летний мужчина ударил 16-летнего подростка кулаком. Полиция задержала подозреваемого в качестве подозреваемого в совершении преступления и для начала доставила его в арестный дом для протрезвления. Пострадавший в медицинской помощи не нуждался.

