Погода ухудшается: водителей Эстонии предупреждают о гололедице

Предстоящей ночью в Эстонии ожидаются дождь и мокрый снег, температура воздуха опустится ниже нуля градусов, из-за чего дороги могут стать скользкими. Внимательными следует быть также и в последующие ночи, поскольку температура воздуха также будет ниже нуля градусов, предупреждает Департамент шоссейных дорог.