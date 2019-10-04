Погода ухудшается: водителей Эстонии предупреждают о гололедице

Предстоящей ночью в Эстонии ожидаются дождь и мокрый снег, температура воздуха опустится ниже нуля градусов, из-за чего дороги могут стать скользкими. Внимательными следует быть также и в последующие ночи, поскольку температура воздуха также будет ниже нуля градусов, предупреждает Департамент шоссейных дорог.
«Наши партнеры, занимающиеся обслуживанием дорог, готовы к работе и при необходимости вступят в борьбу с гололедицей. Просим водителей быть внимательнее и выбирать стиль вождения, подходящий для дорожных условий», - сказал директор дорожной службы Департамента шоссейных дорог Райдо Рандмаа.
На шинах с шипами разрешено ездить начиная с 15 октября. Ламельную резину можно использовать круглый год. Перед тем, как садиться за руль, Департамент шоссейных дорог рекомендует ознакомиться с дорожными условиями на портале tarktee.ee.