Вне дома: сегодня в Таллинне начинается фестиваль еды SÖÖ!

ФОТО: söö10.ee

Традиция двухнедельного фестиваля еды пришла к нам из Финляндии и этой осенью проводится в Таллинне второй раз!

Цель кампании – пригласить таллиннцев и гостей города в рестораны, где они еще не были. Специальные предложения доступны в будние дни после обеда и в выходные в течение всего дня. Тем не менее, некоторые рестораны-участники предлагают специальные блюда и на обед. Рестораны-участники отмечены символом кампании.

Более подробную информацию о ресторанах, участвующих в неделе SÖÖ в Таллине, и об их предложениях можно найти на сайте www.söö10.ee.

Актуальная информация также доступна на Facebook по адресу https://www.facebook.com/sootallinn/.

И, наконец, список столичных ресторанов, в которых до 17 октября можно недорого и вкусно пообедать или поужинать:

Argentiina

Argentiina Lootsi

Boho

Elevant

GC Gastrobar

IO Restoran & Lounge

Jahu Resto

Manna La Roosa

Mix Restoran

Peatus

Peppersack

Scheeli Restoran

Spot

Trofé

Troika

SÖÖ! Предложения действуют в послеобеденное время в будние дни и в течение всего дня по выходным. О наличии обеденных предложений ресторан информирует отдельно.

Предложения нельзя совмещать с другими акциями и скидками.

Блюда можно заказать на вынос только в том случае, если ресторан сообщит об этом.

Заказ на вынос возможен только в том случае, если ресторан предлагает такую возможность в обычном режиме работы.

Для заказа блюд в рамках кампании не нужны дополнительные пароли или секретные коды. Просто приходите в ресторан и наслаждайтесь едой.

В некоторых ресторанах вас могут ожидать приятные сюрпризы, а именно дополнительные выгодные предложения. Смело интересуйтесь деталями на месте.