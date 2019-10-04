Пт, 4.10.2019
Хотелось бы надеяться, что государство выполнит тогда свой долг. Меэлис Павел

Вне дома: сегодня в Таллинне начинается фестиваль еды SÖÖ!

ФОТО: söö10.ee

Сегодня во второй половине дня в Таллинне начнется фестиваль еды SÖÖ. В празднике живота, который продлится до 17 октября, участвуют пятнадцать популярных столичных ресторанов. Гостям будет предложено более сорока специальных блюд по цене всего 10 евро!

ФОТО: söö10.ee

Традиция двухнедельного фестиваля еды пришла к нам из Финляндии и этой осенью проводится в Таллинне второй раз!

Цель кампании – пригласить таллиннцев и гостей города в рестораны, где они еще не были. Специальные предложения доступны в будние дни после обеда и в выходные в течение всего дня. Тем не менее, некоторые рестораны-участники предлагают специальные блюда и на обед. Рестораны-участники отмечены символом кампании.

Более подробную информацию о ресторанах, участвующих в неделе SÖÖ в Таллине, и об их предложениях можно найти на сайте www.söö10.ee.

Актуальная информация также доступна на Facebook по адресу https://www.facebook.com/sootallinn/.

И, наконец, список столичных ресторанов, в которых до 17 октября можно недорого и вкусно пообедать или поужинать:

Argentiina

Argentiina Lootsi

Boho

Elevant

GC Gastrobar

IO Restoran & Lounge

Jahu Resto

Manna La Roosa

Mix Restoran

Peatus

Peppersack

Scheeli Restoran

Spot

Trofé

Troika

SÖÖ! 

  • Предложения действуют в послеобеденное время в будние дни и в течение всего дня по выходным. О наличии обеденных предложений ресторан информирует отдельно.
  • Предложения нельзя совмещать с другими акциями и скидками.
  • Блюда можно заказать на вынос только в том случае, если ресторан сообщит об этом.
  • Заказ на вынос возможен только в том случае, если ресторан предлагает такую возможность в обычном режиме работы.
  • Для заказа блюд в рамках кампании не нужны дополнительные пароли или секретные коды. Просто приходите в ресторан и наслаждайтесь едой.
  • В некоторых ресторанах вас могут ожидать приятные сюрпризы, а именно дополнительные выгодные предложения. Смело интересуйтесь деталями на месте.

Приятного аппетита!

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