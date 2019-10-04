Председатель совета Swedbank о сокращениях: чистка в банке продолжится

По словам бывшего премьер-министра Швеции и свежеиспеченного председателя совета Swedbank Ханса Йорана Перссона, чистку в банке начали с руководителей высшего звена в надежде, что это даст сигнал для остальных работников: «Я продолжу это до тех пор, пока не доведу до конца». Об этом пишет Postimees.
Перссон подчеркнул, что уволенных высокопоставленных руководителей не «бросили под поезд». Причиной расторжения договоров были реальные нарушения правил. Точно такая же дискуссия об увольнении руководителей, по его словам, шла и в Швеции.
Бывший премьер-министр Швеции признал, что сейчас для многих людей Swedbank, к сожалению, ассоциируется со скандалом, связанным с отмыванием денег. Эту ситуацию, начавший недавно руководить советом банка Перссон хочет изменить.
Для этого, по его словам, нужно бороться с отмыванием денег, и Swedbank готов тратить на это большие средства. Перссон сказал, что Swedbank готов вернуться в период 2005-2007 годов, и пересмотреть миллионы совершенных сделок, а также миллиарды прошедших через банк денег, чтобы выяснить, что же все-таки тогда произошло.
Перссон подчеркнул, что тут нельзя быть наивными, поскольку такие же проблемы могут возникнуть и в ближайшем будущем. Он отметил, что если этот вид преступности будет побежден, то нужно готовится к новым попыткам. Поэтому председатель совета банка пообещал тесно сотрудничать с эстонскими учреждениями по надзору за финансами и другими институциями.
Также Перссон заверил, что Эстония является очень важным для банка рынком, где планируют не только остаться, но и еще расшириться.
Также Перссон подтвердил, что у Swedbank есть «достаточно большие» ресурсы для борьбы с отмыванием денег.
В перспективе пяти лет Перссон надеется, что у клиентов Swedbank будет ассоциироваться с ведущим банком для обычных людей и для средних и мелких предприятий, который имеет «лучшую из возможных» репутацию в плане воспрепятствования отмыванию денег.
Перссон признал, что важно знать, кто сидит по ту сторону стола, то есть, кто хочет сотрудничать с банком: «Мы находимся на пороге большого процесса, это масштабная организация, чтобы применять в ней методы. Это нужно делать правильно, поскольку другой возможности не будет». По его словам, Swedbank потерял самое главное – свою репутацию.