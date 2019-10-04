Председатель совета Swedbank о сокращениях: чистка в банке продолжится

Перссон подчеркнул, что уволенных высокопоставленных руководителей не «бросили под поезд». Причиной расторжения договоров были реальные нарушения правил. Точно такая же дискуссия об увольнении руководителей, по его словам, шла и в Швеции.

Бывший премьер-министр Швеции признал, что сейчас для многих людей Swedbank, к сожалению, ассоциируется со скандалом, связанным с отмыванием денег. Эту ситуацию, начавший недавно руководить советом банка Перссон хочет изменить.

Для этого, по его словам, нужно бороться с отмыванием денег, и Swedbank готов тратить на это большие средства. Перссон сказал, что Swedbank готов вернуться в период 2005-2007 годов, и пересмотреть миллионы совершенных сделок, а также миллиарды прошедших через банк денег, чтобы выяснить, что же все-таки тогда произошло.

Перссон подчеркнул, что тут нельзя быть наивными, поскольку такие же проблемы могут возникнуть и в ближайшем будущем. Он отметил, что если этот вид преступности будет побежден, то нужно готовится к новым попыткам. Поэтому председатель совета банка пообещал тесно сотрудничать с эстонскими учреждениями по надзору за финансами и другими институциями.

Также Перссон заверил, что Эстония является очень важным для банка рынком, где планируют не только остаться, но и еще расшириться.

Также Перссон подтвердил, что у Swedbank есть «достаточно большие» ресурсы для борьбы с отмыванием денег.

В перспективе пяти лет Перссон надеется, что у клиентов Swedbank будет ассоциироваться с ведущим банком для обычных людей и для средних и мелких предприятий, который имеет «лучшую из возможных» репутацию в плане воспрепятствования отмыванию денег.