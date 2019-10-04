Пт, 4.10.2019
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В Ласнамяэ пройдет день спортивных единоборств

Tаэквондо

ФОТО: Lilli Tölp

В воскресенье, 6 октября, в столичном спортивном легкоатлетическом холле в Ласнамяэ пройдет день спортивных единоборств с участием лучших мастеров и учеников различных видов, передает Rus.Err.ee.

Начнется мероприятие с разминки со звездами, в которой примет участие мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Для детей в возрасте до шести лет будет проведен забег на дистанцию в 450 метров, после которого участники получат сладкие призы.

Затем начнется открытые тренировки по семи видам спортивных единоборств, где можно будет пообщаться с мастерами.

По словам руководителя спортивного клуба Draakon Сергея Боброва, работа спортивных организаций направлена не только на достижение спортивных мероприятий и завоевание медалей, но и на выработку дисциплины.

Мероприятие пройдет в воскресенье по адресу Пунане, 45. Начало в 12:00.

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