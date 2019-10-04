Российскую журналистку задержали в Иране

По словам Войцеховского, Юзик находилась в Тегеране по приглашению в качестве корреспондента. Журналист утверждает, что в аэропорту у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. «Однако же накануне, выломав дверь в ее номер, Юлю забрали сотрудники Корпуса стражей исламской революции (элитное иранское военно-политическое формирование) прямо из гостиницы», — написал Войцеховский.

Журналист рассказал, что Юзик разрешили позвонить в Москву вечером 3 октября. Звонок длился около минуты. За это время Юзик успела сказать, что сидит на полу в камере, у нее нет связи и в субботу ее поведут в суд. Войцеховский добавил, что Юзик обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. «Это лет 10 минимум», — заключил он.

Задержание журналистки подтвердила ее дочь, которая опубликовала пост в Facebook с аккаунта матери. Она написала, что мама смогла дозвониться ее бабушке, которая, в свою очередь, связалась с ней. «Она знала, что может произойти такая ситуация, но поехала», — отметила дочь Юзик.