Пт, 4.10.2019
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  • Полиция продолжает ловить говорящих по телефону водителей: полтора часа и 15 нарушителей

Полиция продолжает ловить говорящих по телефону водителей: полтора часа и 15 нарушителей

Телефон за рулем. Фото иллюстративное.

ФОТО: TAIRO LUTTER / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Вчера полицейские следили за водителями на Суур-Сыямяэ в Таллинне, сообщил дорожный полицейский Пыхьяской префектуры Дарви Кыдар опубликовал в Twitter.

«Сегодня осуществляли надзор за дорожным движением в течение полутора часа на Суур-Сыямяэ. За это время – 17 нарушений, в 15-и случаях водители использовали во время езды телефоны и в двух случаях – водители были не пристегнуты. 

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