Полиция продолжает ловить говорящих по телефону водителей: полтора часа и 15 нарушителей

Вчера полицейские следили за водителями на Суур-Сыямяэ в Таллинне, сообщил дорожный полицейский Пыхьяской префектуры Дарви Кыдар опубликовал в Twitter.
«Сегодня осуществляли надзор за дорожным движением в течение полутора часа на Суур-Сыямяэ. За это время – 17 нарушений, в 15-и случаях водители использовали во время езды телефоны и в двух случаях – водители были не пристегнуты.
Täna teostasime 1,5 tundi liiklusjärelvalvet Suur-Sõjamäel. Selle ajaga 17 rikkumist, 15 korral juht kasutas sõidu ajal telefoni ja 2 juhil oli turvavöö kinnitamata! #politsei #liiklus pic.twitter.com/iYP1TAKUlS— Darvy Kõdar (@KodarDarvy) 3 октября 2019 г.