За здоровье Греты Тунберг - из бумажных стаканчиков

Однако денежные пожертвования делались и до нее, и в гораздо бóльших суммах. И, кстати, не так достоверно, как хотелось бы, известно о том, какая часть этих сумм пошла действительно на защиту природы, а какая осела в карманах «активистов».

Просто тем дядькам и теткам, к которым Грета Тунберг обращается – в единичных ли пикетах перед Риксдагом или с трибуны самой влиятельной международной организации, – проще осыпать ее званиями, титулами и наградами, чем предпринять какие-то реальные шаги для того, чтобы избежать необратимой экологической катастрофы.

С чего-то ведь надо начинать. Хотя бы с бумажных стаканчиков и тарелочек…

Так на что же щука?

Значит ли это, что все усилия Греты и ее сторонников тщетны и бессмысленны?

Конечно же, нет. В этой по-настоящему жестокой войне на выживание (в буквальном смысле!) действительно все средства хороши. В том числе и одиночные, если не получается организовать массовые, пикеты перед парламентом, и «пятницы за будущее», и яростно-взрывные выступления в ООН. Как говорится, на то и щука, чтобы карась не дремал.

Просто щука получается маленькая и не очень страшная, и можно попытаться ее приручить разного рода подачками. Правда, в случае с Гретой Тунберг это вряд ли пройдет, но если не пройдет, то и не надо – так сойдет… Потому что карась нынче пошел отнюдь не сонный (снулый?), и, что бы вокруг ни происходило, резюме – вполне по стихотворной строчке В. Катаева, которую использовал в своей песне Александр Галич: «Как живете, караси? – Ничего себе, мерси!».

Сама девочка знает свой диагноз: синдром Аспергера. Но при этом Грета считает его для себя «даром», который определяет её видение мира, в отличие от большинства, в «очень чёрно-белом цвете». Вот она – деталь, в которой кроется если не сам дьявол, то кто-то из его свиты – наверняка.

Невозможно решить проблему, исходя исключительно из принципа «или – или!». Или мы будем ориентироваться на мнение одного из местных сторонников Греты Тунберг, который позиционирует себя почему-то как «бывший член „Партии зеленых“ Эстонии» и высокомерно восклицает: «Как вы смеете мне ЭТО предлагать?!», имея в виду сланцевые или атомные электростанции?

Наверное, в интересах сохранения окружающей среды было бы полезно закрыть эти опасные для природы и людей предприятия и вместо них построить те, которые работали бы на возобновляемых источниках. Но Эстония может «обеспечить» для солнечных батарей максимум 120 солнечных дней в году. Несколько богаче ресурс для ветрогенераторов, но сколько гектаров земли надо отвести под их строительство? И сколько вся эта перестройка займет времени и потребует материальных, финансовых и тех же энергетических затрат, и трудовых, разумеется, чтобы обеспечить хотя бы нынешний уровень потребности в электроэнергии? А ведь сегодня Эстония еще может экспортировать электроэнергию. Давайте зарежем эту курицу и съедим, а дальше – Бог подаст, с добрыми людьми передаст…

Привет от жареного петуха

Более полувека назад академик Сахаров предлагал правительствам великих держав «скинуться» от своих щедрот по десять процентов своего ВВП, с тем чтобы создать достаточное количество рабочих мест в странах третьего мира, тем самым сформировав там прочную базу для роста экономики и, как следствие, уровня жизни, а значит – мотивации для жителей этих стран заниматься обустройством собственного дома. По разным причинам, но ни СССР, ни США этому призыву не вняли. А если бы вняли – не было бы нынче гуманитарной катастрофы в виде стихийной миграции в Европу их Северной Африки и беженцев с Ближнего Востока. Если бы, да кабы…

Тем же самым сегодня грозит обернуться экологическая ситуация. Хорошо бы не упустить ее из-под контроля. Если еще не поздно. Но с чего-то ведь надо начинать. Хотя бы с бумажных стаканчиков и тарелочек…