За здоровье Греты Тунберг - из бумажных стаканчиков

Мой давний знакомец, ярый защитник окружающей среды и поклонник юной шведки, которая отважно швырнула с трибуны ООН целую скалу в огород нарушителей экологического равновесия, на днях позвонил мне с чувством глубокого удовлетворения. Мол, вот видишь: стоило только жёстко, без розовых соплей и сюсюканья, ткнуть отравителей природы в их же собственное д…мо, как тут же нашлись и силы, и политическая воля для того, чтобы предпринять хоть какие-то реальные шаги!..
Речь, как вы, наверное, догадались, шла о решении Таллиннской мэрии с 1 октября запретить на проводимых в столице публичных мероприятиях сервировку еды и питья в пластиковой одноразовой посуде и использование пластмассовых столовых приборов. Отныне в таких случаях разрешено использовать только посуду из биоразлагаемых материалов, которая (NB!) обладает соответствующим сертификатом.
На первый взгляд, связь между этими двумя событиями очевидна: Грета Тунберг выступила на саммите ООН по охране природы 23 сентября, а уже с 1 октября в столице Эстонии отказались от использования загрязняющих природу отходов в виде пластиковой посуды на публичных мероприятиях. Эстония ведь всегда отличалась готовностью – и способностью! – оперативно ответить на, как сейчас принято формулировать, вызовы времени…
На самом деле здесь налицо классический пример ошибки, связанной с нарушением логической правильности умозаключений, когда связывают между собой два события, произошедших одно за другим, и объявляют, что второе из них является прямым следствием первого. Хотя еще древние римляне предупреждали: Post hoc non propter hoc («после» не значит «вследствие»)
Грете Тунберг в Википедии посвящена внушительная статья, размерами мало уступающая тем, которые отведены для звезд шоу-бизнеса первой величины. Да она и есть звезда и в какой-то степени – именно шоу-бизнеса. Сама при этом, конечно же, не только так не считая, но и искренне к тому не стремясь.
И, тем не менее, результаты, достигнутые ею и многими ее единомышленниками, по уровню сенсационности заявлений и поступков, а также экзальтированности, как сторонников, так и противников, вполне сопоставимы с тем, чего добиваются – своими методами и приемами – реальные звезды тяжелого рока, кинематографа и футбола. (Не лишенная определенной символики деталь: оба родителя Греты – артисты; мать – оперная певица, отец – драматический актер.)
Нельзя сказать, что на юную природозащитницу никто не обращает внимания или ее усилия пропадают втуне. Она вполне обласкана вниманием представителей власти и СМИ. Французская «Премия Свободы», звания Посла совести от организации Amnesty International и Женщины года в Швеции (2019), включение в список двадцати пяти самых влиятельных подростков планеты (журнал Time, 2918) и, наконец, номинация группой депутатов шведского Риксдага и норвежского Стортинга на Нобелевскую премию мира – март 2019.
(На этом фоне, кстати, вынужден признать со всей прямотой и откровенностью, бумажные стаканчики Таллиннской мэрии выглядят, мягко выражаясь, совсем не впечатляюще. Тем более что о намерении ввести их в обиход своих мероприятий городская управа заявила еще в прошлом году – какие уж тут премии и звания?)
Но это всё – достижения, так сказать, лично-престижного характера. С конкретными результатами в виде улучшения окружающей среды по-прежнему туговато. Не считая денежной составляющей «Премии Свободы» (25 тысяч евро), которую Грета решила передать четырём организациям, работающим «за климатическую справедливость и помогающим людям на юге планеты, которые уже затронуты и чрезвычайной экологической и климатической ситуацией».
Однако денежные пожертвования делались и до нее, и в гораздо бóльших суммах. И, кстати, не так достоверно, как хотелось бы, известно о том, какая часть этих сумм пошла действительно на защиту природы, а какая осела в карманах «активистов».
Просто тем дядькам и теткам, к которым Грета Тунберг обращается – в единичных ли пикетах перед Риксдагом или с трибуны самой влиятельной международной организации, – проще осыпать ее званиями, титулами и наградами, чем предпринять какие-то реальные шаги для того, чтобы избежать необратимой экологической катастрофы.
С чего-то ведь надо начинать. Хотя бы с бумажных стаканчиков и тарелочек…
Так на что же щука?
Значит ли это, что все усилия Греты и ее сторонников тщетны и бессмысленны?
Конечно же, нет. В этой по-настоящему жестокой войне на выживание (в буквальном смысле!) действительно все средства хороши. В том числе и одиночные, если не получается организовать массовые, пикеты перед парламентом, и «пятницы за будущее», и яростно-взрывные выступления в ООН. Как говорится, на то и щука, чтобы карась не дремал.
Просто щука получается маленькая и не очень страшная, и можно попытаться ее приручить разного рода подачками. Правда, в случае с Гретой Тунберг это вряд ли пройдет, но если не пройдет, то и не надо – так сойдет… Потому что карась нынче пошел отнюдь не сонный (снулый?), и, что бы вокруг ни происходило, резюме – вполне по стихотворной строчке В. Катаева, которую использовал в своей песне Александр Галич: «Как живете, караси? – Ничего себе, мерси!».
Сама девочка знает свой диагноз: синдром Аспергера. Но при этом Грета считает его для себя «даром», который определяет её видение мира, в отличие от большинства, в «очень чёрно-белом цвете». Вот она – деталь, в которой кроется если не сам дьявол, то кто-то из его свиты – наверняка.
Невозможно решить проблему, исходя исключительно из принципа «или – или!». Или мы будем ориентироваться на мнение одного из местных сторонников Греты Тунберг, который позиционирует себя почему-то как «бывший член „Партии зеленых“ Эстонии» и высокомерно восклицает: «Как вы смеете мне ЭТО предлагать?!», имея в виду сланцевые или атомные электростанции?
Наверное, в интересах сохранения окружающей среды было бы полезно закрыть эти опасные для природы и людей предприятия и вместо них построить те, которые работали бы на возобновляемых источниках. Но Эстония может «обеспечить» для солнечных батарей максимум 120 солнечных дней в году. Несколько богаче ресурс для ветрогенераторов, но сколько гектаров земли надо отвести под их строительство? И сколько вся эта перестройка займет времени и потребует материальных, финансовых и тех же энергетических затрат, и трудовых, разумеется, чтобы обеспечить хотя бы нынешний уровень потребности в электроэнергии? А ведь сегодня Эстония еще может экспортировать электроэнергию. Давайте зарежем эту курицу и съедим, а дальше – Бог подаст, с добрыми людьми передаст…
Привет от жареного петуха
Более полувека назад академик Сахаров предлагал правительствам великих держав «скинуться» от своих щедрот по десять процентов своего ВВП, с тем чтобы создать достаточное количество рабочих мест в странах третьего мира, тем самым сформировав там прочную базу для роста экономики и, как следствие, уровня жизни, а значит – мотивации для жителей этих стран заниматься обустройством собственного дома. По разным причинам, но ни СССР, ни США этому призыву не вняли. А если бы вняли – не было бы нынче гуманитарной катастрофы в виде стихийной миграции в Европу их Северной Африки и беженцев с Ближнего Востока. Если бы, да кабы…
Тем же самым сегодня грозит обернуться экологическая ситуация. Хорошо бы не упустить ее из-под контроля. Если еще не поздно. Но с чего-то ведь надо начинать. Хотя бы с бумажных стаканчиков и тарелочек…
…A´propos. Из достоверных источников знаю, что в самой Швеции ее сверстники, то есть шестнадцатилетние тинейджеры, считают Грету Тунберг выскочкой и задавакой. А ведь это им жить в экологически чистом мире, за который она ратует…