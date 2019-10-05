Не торопитесь убирать листья, подождите немного!

Руководитель службы благоустройства Pindi Kinnisvarahaldus Андрус Лимбах рекомендует не торопиться с уборкой листьев и заняться этим один раз и в более широком масштабе после первых ночных заморозков, поскольку это позволит сэкономить время и деньги.
«Осень всегда приносит проблемы для жильцов домов, окруженных высокими лиственными деревьями. Убирай листья раз в неделю или два раза в день – трава и дороги все равно будут усыпаны листвой», – сказал Лимбах.
«В ветреную погоду бывает так, что только что убранный участок за считанные часы может опять запестреть опавшими листьями. При организации масштабных работ по уборке стоит дождаться первых ночных заморозков, благодаря которым вся листва опадет в течение нескольких дней, и ее можно будет сразу убрать и увезти», – посоветовал он.
«Естественно, необходимо помнить о том, что проезжая часть и велосипедные дорожки должны быть чистыми все время, поскольку мокрые листья становятся скользкими и создают опасность для движения», – предостерег Лимбах.