Не торопитесь убирать листья, подождите немного!

«Осень всегда приносит проблемы для жильцов домов, окруженных высокими лиственными деревьями. Убирай листья раз в неделю или два раза в день – трава и дороги все равно будут усыпаны листвой», – сказал Лимбах.

«В ветреную погоду бывает так, что только что убранный участок за считанные часы может опять запестреть опавшими листьями. При организации масштабных работ по уборке стоит дождаться первых ночных заморозков, благодаря которым вся листва опадет в течение нескольких дней, и ее можно будет сразу убрать и увезти», – посоветовал он.