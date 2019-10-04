Фото: попавшиеся на контрабанде белорусы лишились товара и автомобилей

Сотрудники Налогово-таможенного департамента остановили две машины, в ходе проверки которых в тайниках были обнаружены сто тысяч контрабандных сигарет. На этих сигаретах не было как акцизных марок, так и обязательных предупреждений о вреде курения для здоровья. Если бы сигареты в таком количестве попали на черный рынок Эстонии, государство не получило бы в качестве налогов примерно 13 000 евро.

Конфискованная у белорусов контрабанда. ФОТО: Maksu- ja tolliamet

По словам главы следственного отдела Ляэнеской службы Налогово-таможенного департамента Пеэтера Пайсуотса, этот случай является хорошим примером эффективного производства, когда судебное решение выносится в течение 48 часов с момента выявления преступления. «Эффективная борьба с контрабандой возможна лишь благодаря плотному сотрудничеству как с прокуратурой, так и с Департаментом полиции и погранохраны», - отметил Пайсуотс.

Конфискованная у белорусов контрабанда. ФОТО: Maksu- ja tolliamet

За перевозку контрабандных сигарет в большом количестве трех граждан Белоруссии приговорили к одному году и шести месяцам тюремного заключение, но наказание не будет подлежать исполнению, если в течение трех лет они не совершат новое преступление. «В качестве дополнительного наказания они были высланы из страны и последующие пять лет им запрещено въезжать в Эстонию», - сказал прокурор Марика Салмисту.

Также у белорусов конфисковали автомобили Fiat Ulysse и Hyundai Trajet, в которых они перевозили контрабандный товар. «Если машины используются для перевозки контрабанды, то они конфискуются вместе с товаром», - объяснила прокурор.