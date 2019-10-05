Куда делись с рынка частные дома и земельные участки и почему оставшиеся подорожали

В 2016 году в Таллинне и Харьюмаа на продажу было выставлено свыше 3 500 участков для жилой застройки и более 2 300 частных домов. На сегодняшний день в продаже всего 1 000 участков под частную застройку и менее 1 500 частных домов.

Маклер Pindi Kinnisvara по продаже земельных участков и домов Олав Леок сказал, что мы имеем дело с логическим продолжением происходившего несколько лет назад безудержного роста стоимости квартир. «В определенный момент цены на квартиры достаточно нелогично начали стремительно приближаться к ценам на частные дома, поэтому в течение последних двух лет многие из тех, кто прежде был заинтересован в покупке квартиры, в результате приобрели частный дом или земельный участок, подходящий для строительства частного жилья», – объяснил Леок.