Пт, 4.10.2019
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Почем "Тройной"? В Латвии нашли новый способ борьбы с алкоголизмом

Odavad odekolonnid, mida mõned inimesed hoopis joogiks tarvitavad, on kioskitest kergelt kättesaadavad.

ФОТО: Peeter Langovits

Для борьбы с употреблением дешевого одеколона и косметических средств с целью опьянения Министерство здравоохранения Латвии планирует начать дискуссию о повышении цен на эти продукты.

Как сообщили в министерстве, это сложный вопрос, и поиск решения ведется несколько лет, а  для эффективного решения необходимо межотраслевое сотрудничество, в частности, с Минфином и Службой государственных доходов. Также нужно учитывать нормы национального и международного законодательства, относящиеся к обороту косметических средств и спирта.

Нужно учитывать, что последствия внутреннего употребления одеколона плохо изучены, статистика по таким “напиткам” не проводится, и невозможно установить, какой вред наносят они обществу, сказали в Минздраве.

Хотя случаи отравления химическими средствами фиксируются каждый год, в основном это отправления бытовой химией и метанолом.

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