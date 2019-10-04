Владимир Свет недоволен озеленением у Креста Свободы: клумбы в сорняках, растения чахнут

Старейшина Кесклиннаской городской управы Владимир Свет направил министру государственного управления Яаку Аабу письмо с упреками в адрес управляющего госнедвижимостью предприятия (RKAS), которое, по оценке старейшины, недостаточно заботится об озеленении вокруг Монумента победы на столичной площади Вабадузе.
В своем письме Владимир Свет указывает на то, что вместе с установкой памятника в 2009 году было создано озеленение, ответственность за которое несет RKAS, передает Rus.ERR.
«Большую часть сезона на клумбах – сорняки, растения частично зачахли, и пустые места зарастают травой. В настоящий момент озеленение утратило свою красоту и не украшает представительный памятник», - написал Свет, добавив, что это в свою очередь бросает тень на Кесклиннаскую управу, которая заботится об остальной части парка.
Старейшина предложил Аабу, в области управления которого находится RKAS, полностью реновировать территорию возле монумента.