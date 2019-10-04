Тянак ведет упорную борьбу за подиум Ралли Уэльса

Тянак сумел выиграть второй и третий спецучастки, а на последнем утреннем показал неплохое время, которое позволило нашему гонщику сохранить приемлемое отставание в 6,5 секунд перед напарником по "Тойоте", Крисом Миком. Перед Тянаком расположились как основной конкурент Тьери Нойвиль, так и Яри-Матти Латвала. От второго места нашего гонщика отделяет всего 0,5 секунды. Однако не стоит забывать и о Себастьяне Ожье. Француз, чье отставание от Тянака в таблице сезона составляет всего 17 очков, дышит Тянаку в спину, отставая на 2,3 секунды.