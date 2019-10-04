Стало известно о принудительных абортах и стерилизации в России

В психоневрологических интернатах России живут люди с хроническими психическими расстройствами.

Если в интернате у пары рождаются дети, их забирают и отправляют в детский дом, а родителей вынуждают отказаться от родительских прав. Но чаще женщин уговаривают сделать аборт. По словам журналистки Ольги Алленовой, ей известно о нескольких случаях, когда во время кесарева сечения женщинам из ПНИ перевязывали маточные трубы, то есть фактически стерилизовали. У одной пациентки даже не взяли согласие, и она не знала о произошедшем.

Вещи в учреждении закупаются по тендеру: одинаковые халаты, трусы, лифчики. Все они не подписаны, во время стирки смешиваются, и после раздаются без разбора, где чье. По словам сотрудников ПНИ, женщинам и мужчинам якобы все равно, какие на них трусы и кто их носил.

Жительница интерната Ирина рассказала телеканалу, что во время месячных прокладки им выдают по расписанию, для этого утром будят в шесть часов. А если выделения обильные, дают памперсы.

Карманные деньги жители интерната получают, продавая поделки на ярмарках, но потратить их по своему желанию не могут. «Наши девушки с самого начала очень многие говорили: "А я хочу сумочку", "А я хочу помаду", "А я хочу лак для ногтей". Даже если их кто-нибудь возьмет в магазин, им никто не позволит купить туфли на каблуках, потому что "Тебе зачем? Ты куда в них пойдешь?"» — отметила волонтерка фонда «Жизненный путь» Арина Муратова.

Постояльцев пугают психиатрической больницей как наказанием. Юлия Калаева, которая прожила в интернате 34 года, вспоминала, как ее отправили в психушку за то, что она отказалась стричь ногти: «Потом, когда меня привезли [обратно] в интернат, мне устроили тюрьму. Были две кроватки, две тумбочки, столик, подоконник. Стекла были заклеены, ни улицы, ничего не видно. И дверь за ключ закрывают».