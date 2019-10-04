Собиравшийся изнать демона из Путина якутский шаман признан невменяемым

Об этом сообщили в четверг, 3 октября, в следственном отделении УФСБ Якутии адвокату проекта "Правозащита Открытки" Ольге Тимофеевой, представляющей интересы Габышева.

"Считаем, что в рамках амбулаторной экспертизы и в условиях недостатка времени невозможно сделать достоверное и исчерпывающее заключение о степени вменяемости подследственного", - прокомментировали эту информацию в телеграм-канале "Правозащиты Открытки". Правозащитники намерены в ближайшее время провести собственную экспертизу с независимыми экспертами.

Весной 2019 года Александр Габышев вышел пешком из Якутска в Москву, чтобы в 2021 году "изгнать Путина". 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области шамана задержали, его подозревают в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. По версии следствия, в высказываниях Габышева "содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ".