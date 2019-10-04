США и союзники требуют доступ к зашифрованным сообщениям в Facebook

В последние годы Facebook пережил много скандалов, связанных с приватностью. Для защиты данных фирма исправила защиту своих пользователей при помощи шифровки всех своих платформ.

Но это снижает способность правоохранительных органов выявлять преступные планы и террористические задумки, а также выходить на след детской порнографии, написано в совместном обращении министра юстиции США Уильяма Барра, британского министра внутренних дел Прити Пател и министра внутренних дел Австралии Питера Даттона.

«Facebook не согласен заниматься нашей серьезной обеспокоенностью тем влиянием, которое его предложение может оказать на защиту самых уязвимых граждан», - говорится в письме, адресованном руководителю предприятия Марку Цукенберга.

Фирма уже криптирует сообщения приложения WhatsApp таким образом, что их могут прочитать только отправитель и получатель. Ту же технологию планируют начать применять и в других приложениях того же семейства, как Messenger и Instagram.

Facebook сообщил, что не даст правоохранительным органам возможность читать криптированные сообщения. «Мы четко против попыток правительств создать задние двери, поскольку они нанесут вред приватности и безопасности людей», - сказал пресс-секретарь фирмы.

По словам Цукерберга, пользователи требуют шифрования, а на основании рисунка поведения и связей аккаунта можно выйти на след преступников и, не видя сообщений.

Однако он пообещал, что Facebook продолжит сотрудничество с властями, чтобы достичь сбалансированности между потребностями приватности и борьбы с преступностью.