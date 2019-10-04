Видео: премьер-министр Эстонии обратился к учителям на русском языке

«Дорогие учителя! Спасибо вам за ваши силу, время и энергию, которые вы вкладываете в своих учеников, их близких, в работу ради будущего всей Эстонии. Знания и умения, которые вы несете, а также ваши идеалы и принципы формируют наших детей и молодежь и их жизненный путь. Радость и забота, источником которой вы являетесь, помогает нам всем заботиться друг о друге и об Эстонии. Искренне желаю, чтобы каждый день наполнял вас радостью и силами! Прекрасного вам дня учителя!», - сказал Ратас.