Пт, 4.10.2019
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Видео: премьер-министр Эстонии обратился к учителям на русском языке

Юри Ратас.

ФОТО: Sander Ilvest

Премьер-министр Юри Ратаса записал видеообращение по случаю Дня учителя. 

Юри Ратас на русском языке поздравил учителей с их днем и поблагодарил за их нелегкий труд. 

«Дорогие учителя! Спасибо вам за ваши силу, время и энергию, которые вы вкладываете в своих учеников, их близких, в работу ради будущего всей Эстонии. Знания и умения, которые вы несете, а также ваши идеалы и принципы формируют наших детей и молодежь и их жизненный путь. Радость и забота, источником которой вы являетесь, помогает нам всем заботиться друг о друге и об Эстонии. Искренне желаю, чтобы каждый день наполнял вас радостью и силами! Прекрасного вам дня учителя!», - сказал Ратас.

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