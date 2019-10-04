До и после: из ветхой двушки — модный интерьер

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Предстояло снести и построить заново все перегородки, заменить окна и радиаторы. А еще наполнить убитую двушку светом, цветом и оптимизмом — под стать новой хозяйке, молодой журналистке.

Особенно дизайнерам помогла… любимая чашка заказчицы. «Владелица питает нежные чувства к прерафаэлитам и пьет чай из чашки с орнаментами Уильяма Морриса. Мы уловили эти предпочтения и постарались подобрать материалы, отвечающие ее вкусам», — рассказывает Ольга Трегубова.

В квартире не оказалось несущих стен, и это облегчило дизайнерам работу. Перепланировка была незначительной. Ванную комнату и туалет объединили, вход на кухню перенесли из коридора в гостиную и убрали дверной проем между комнатами. Получились изолированная спальня и проходная гостиная. А вот конфигурацию прихожей сохранили: авторам проекта показалось удачным решение с нишей под встроенный шкаф.