Подозрительная площадка в Ласнамяэ: департамент недоволен подарком от властей Петербурга

По данным Postimees, Департамент защиты прав потребителя и технадзора (TTJA) начали надзорное производство в отношении подаренной городом Санкт-Петербург детской площадки.
По словам пресс-секретаря департамента Анне-Май Хелемяэ, уже был проведен осмотр места.
«Были выявлены несколько несоответствий, следующим шагом мы обратимся к владельцу, чтобы потребовать объяснений».
Речь идет об открывшейся неделю назад детской площадке в Паэ парке, в столичном Ласнамяэ.
TTJA начал дело в связи с обращением. Было установлено, что некоторые устройства на площадке не соответствуют стандартам, предъявленным к детским площадкам.
Детская площадка стала подарком от Петербурга в честь первого письменного упоминания Таллинна в хронике Генриха Латвийского 800 лет назад.
На открытии площадки на минувшей неделе присутствовали мэр Таллинна Михаил Кылварт и заместитель губернатора Петербурга Владимир Княгинин.