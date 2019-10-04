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Подозрительная площадка в Ласнамяэ: департамент недоволен подарком от властей Петербурга

Открытие площадки в Ласнамяэ, 27 сентября 2019 г.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

По данным Postimees, Департамент защиты прав потребителя и технадзора (TTJA) начали надзорное производство в отношении подаренной городом Санкт-Петербург детской площадки. 

По словам пресс-секретаря департамента Анне-Май Хелемяэ, уже был проведен осмотр места.

«Были выявлены несколько несоответствий, следующим шагом мы обратимся к владельцу, чтобы потребовать объяснений».

Речь идет об открывшейся неделю назад детской площадке в Паэ парке, в столичном Ласнамяэ.

TTJA начал дело в связи с обращением. Было установлено, что некоторые устройства на площадке не соответствуют стандартам, предъявленным к детским площадкам.

Детская площадка стала подарком от Петербурга в честь первого письменного упоминания Таллинна в хронике Генриха Латвийского 800 лет назад.

На открытии площадки на минувшей неделе присутствовали мэр Таллинна Михаил Кылварт и заместитель губернатора Петербурга Владимир Княгинин.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

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