Подозрительная площадка в Ласнамяэ: департамент недоволен подарком от властей Петербурга

По словам пресс-секретаря департамента Анне-Май Хелемяэ, уже был проведен осмотр места.

«Были выявлены несколько несоответствий, следующим шагом мы обратимся к владельцу, чтобы потребовать объяснений».

Речь идет об открывшейся неделю назад детской площадке в Паэ парке, в столичном Ласнамяэ.

TTJA начал дело в связи с обращением. Было установлено, что некоторые устройства на площадке не соответствуют стандартам, предъявленным к детским площадкам.

Детская площадка стала подарком от Петербурга в честь первого письменного упоминания Таллинна в хронике Генриха Латвийского 800 лет назад.

На открытии площадки на минувшей неделе присутствовали мэр Таллинна Михаил Кылварт и заместитель губернатора Петербурга Владимир Княгинин.