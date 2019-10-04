Двойное гражданство в России: насторожили ли такие планы МВД Эстонии?

Сегодня это требование препятствует жителями многих стран, имеющих право на получение гражданство Российской Федерации. Теоретически это является препоном и для многих жителей Эстонии, которые хотели бы теми или иными способами получить российский паспорт. А именно, например, граждане Эстонии, имеющие так называемое гражданство по крови, могли бы получить и гражданство России. В Эстонии двойное гражданство запрещено, однако, гражданства, полученного по рождению, лишить нельзя, что оставляет лазейку для тех, кто хочет иметь двойное гражданство.

Теперь это препятствие может быть устранено. Rus.Postimees поинтересовался у Министерства внутренних дел, как там относятся к планам России и не вызовет ли это ажиотажа среди граждан Эстонии по рождению, которые бросятся оформлять себе российские паспорта?

Пресс-секретарь МВД Пиа Куузик напомнила: «Несмотря на то, что лишить гражданства по рождению нельзя, это не означает, что человек имеет право на двойное гражданство». При этом она отметила, что сформулировать свое мнение по отношению к планам России пока нельзя, поскольку еще неизвестно, на каких условиях это разрешение начнет работать.