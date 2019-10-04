WADA разрабатывает новый вид антидопингового тестирования – анализ засохшей крови

Контроль над реализацией проекта ведет комитет, учрежденный в марте 2019 года на совещании WADA, Международного олимпийского комитета (МОК), Международного агентства допинг-тестирования (ITA) и ряда национальных антидопинговых агентств. Цель проекта – внедрить новый вид тестирования к Олимпийским и Паралимпийским играм в Пекине в 2022 году.