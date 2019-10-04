Пт, 4.10.2019
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  • Задушивший сожительницу мужчина сядет в тюрьму на семь лет

Задушивший сожительницу мужчина сядет в тюрьму на семь лет

Vägivald.

ФОТО: KRISTJAN TEEDEMA /

Ринго Ортиков, который в июне прошлого года задушил свою спутницу жизни и выросил ее тело в пруд, был приговорен судом к семи годам лишения свободы, пишет Järvamaa Teataja.

Пресс-секретарь Пярнуского уездного суда Яаника Лусти объявила, что 1 октября суд вынес решение, признав Ринго Ортикова виновным в убийстве и приговорив его к десяти годам и шести месяцам тюремного заключения.

Поскольку дело было решено по просьбе сторон в порядке упрощенного судебного решения, суд сократил срок вынесения приговора на одну треть, а окончательное наказание составило семь лет лишения свободы.

Лусти добавила, что, поскольку Харьюский окружной суд в 2017 году приговорил Ортикова к пяти месяцам и 28 дням тюремного заключения, суд, объединив приговоры, приговорил его к сроку в  семь лет, пять месяцев и 28 дней лишения свободы.

Согласно обвинению, Ортиков убил свою сожительницу в ночь на 25 июня прошлого года на хуторе в Ярвамаа. Он задушил жертву руками, держа  за шею, пока не убедился, что жертва мертва. Затем он отнес тело к пруду, расположенному в 70–80 метрах от дома, и бросил труп в воду.

Суд постановил, что Ортикову также придется оплатить расходы на судебноке разбирательство на общую сумму 6720 евро.

Лусти добавила, что решениесуда еще не вступило силу. 

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