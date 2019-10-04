Куда деть опавшую листву, не заплатив ни цента?

Через Таллинский центр обработки отходов можно также заказать вывоз мешков с листьями. Первозка одного мешка обойдется в 2.25 евро плюс налог с оборота. Информация по телефону 6164000.

Если установить ящики для компостирования, то можно эти отходы компостировать на своем участке в соответствии с установленными центром правилами. Если механическая газонокосилка своим грохотом не мешает соседям, можно измельчать листву ею. Такая перемолотая листва хорошо сказывается на росте травы на газоне.