Пт, 4.10.2019
К инновационным и экологичным решениям, вероятно, приведет не стояние на улице и угрозы, а как повсюду в мире – прежде всего, деньги и прибыль. Маарья Вайно

Куда деть опавшую листву, не заплатив ни цента?

Осень в Пярну.

ФОТО: Karoliine Aus

Биологически разлагающиеся садово-парковые отходы принимаются бесплатно таллиннскими станциями обработки отходов в количестве до шести столитровых мешков за один раз в день. 

Более подробная информация на портале Таллинна.

Через Таллинский центр обработки отходов можно также заказать вывоз мешков с листьями. Первозка одного мешка обойдется в 2.25 евро плюс налог с оборота. Информация по телефону 6164000.

Если установить ящики для компостирования, то можно эти отходы компостировать на своем участке в соответствии с установленными центром правилами. Если механическая газонокосилка своим грохотом не мешает соседям, можно измельчать листву ею. Такая перемолотая листва хорошо сказывается на росте травы на газоне.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ