Фото: дизайнеры приветствуют возвращение старого советского тренда

Простые квадратные блестящие керамические глазурованные плитки - это наследие прошлого теперь можно найти в шикарных, свежеотремонтированных ванных комнатах. Получается, что несмотря на несколько десятилетий забвения, они так и не смогли покинуть страницы модных журналов.

По крайней мере, портал об интерьере Apartment Therapy пишет, что блестящие кафельные квадратики вновь стали всемирно популярными.