Фото: дизайнеры приветствуют возвращение старого советского тренда

Как известно, мода двигается по кругу, и, рано или поздно, но нашумевший когда-то тренд обязательно вернется. Вот и сейчас: Postimees обнаружил второе явление народу кафельной плитки советского времени.
Простые квадратные блестящие керамические глазурованные плитки - это наследие прошлого теперь можно найти в шикарных, свежеотремонтированных ванных комнатах. Получается, что несмотря на несколько десятилетий забвения, они так и не смогли покинуть страницы модных журналов.
По крайней мере, портал об интерьере Apartment Therapy пишет, что блестящие кафельные квадратики вновь стали всемирно популярными.
Особенно модными стали розовые, бирюзовые, мятные и голубые тона. Вспомните, что светло-зеленый и голубой кафель были очень популярными тридцать лет назад. Видимо потому, что других было не достать.