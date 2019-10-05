Сб, 5.10.2019
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  • Фото: дизайнеры приветствуют возвращение старого советского тренда

Фото: дизайнеры приветствуют возвращение старого советского тренда

ФОТО: KV.EE

Как известно, мода двигается по кругу, и, рано или поздно, но нашумевший когда-то тренд обязательно вернется. Вот и сейчас: Postimees обнаружил второе явление народу кафельной плитки советского времени. 

Простые квадратные блестящие керамические глазурованные плитки - это наследие прошлого теперь можно найти в шикарных, свежеотремонтированных ванных комнатах. Получается, что несмотря на несколько десятилетий забвения, они так и не смогли покинуть страницы модных журналов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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По крайней мере, портал об интерьере Apartment Therapy пишет, что блестящие кафельные квадратики вновь стали всемирно популярными. 

Особенно модными стали розовые, бирюзовые, мятные и голубые тона. Вспомните, что светло-зеленый и голубой кафель были очень популярными тридцать лет назад. Видимо потому, что других было не достать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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