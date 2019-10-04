Американка обменяла своего младенца на автомобиль

Жительница Северной Каролины Элис Линн Тодд продала своего годовалого ребенка за Plymouth Laser 1992 года.
45-летняя женщина была обвинена в торговле людьми после того, как следователи обнаружили, что она отдала своего годовалого ребенка паре в обмен на их машину в 2018 году, говорит капитан Брэд Сэйнсинг из полиции Томасвилла.
Тина Мари Чавис и Виченио Мендоса Ромеро, которые согласились на сделку и получили ребенка, сталкиваются с такими же обвинениями. Расследование началось после того, как Чавис привезла 2-летнего ребенка в больницу с подозрением на аллергию. Медсестры заметили синяки на теле ребенка и обратились в полицию и службу по делам детей.
На допросе Чавис первоначально заявила, что является биологической матерью ребенка, а затем сказала, что стала приемной матерью. Никаких документов она предъявить не могла. Позднее выяснилось, что она и ее парень купили ребенка за машину годом ранее.