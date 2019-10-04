Американка обменяла своего младенца на автомобиль

45-летняя женщина была обвинена в торговле людьми после того, как следователи обнаружили, что она отдала своего годовалого ребенка паре в обмен на их машину в 2018 году, говорит капитан Брэд Сэйнсинг из полиции Томасвилла.

Тина Мари Чавис и Виченио Мендоса Ромеро, которые согласились на сделку и получили ребенка, сталкиваются с такими же обвинениями. Расследование началось после того, как Чавис привезла 2-летнего ребенка в больницу с подозрением на аллергию. Медсестры заметили синяки на теле ребенка и обратились в полицию и службу по делам детей.