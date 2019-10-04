Инцидент в эстонской армии: командир направил на солдата-срочника пистолет
В мае этого года в Караульном батальоне произошел инцидент: военнослужащий-контрактник целился пистолетом в солдата-срочника с целью принудить подчиненного вытащить руку из кармана.
Глава пресс-службы Генштаба майор Арво Йыэсалу сказал Postimees, что военнослужащий-контрактник в течение нескольких секунд целился в солдата-срочника незаряженным пистолетом. «Это было принятое на эмоциях заслуживающее сожаления крайне неудачное решение, которым военнослужащий надеялся заставить солдата-срочника вытащить руку из кармана», - сказал Йыэсалу.
По оценке прокуратуры, в инциденте отсутствует состав преступления. «Военная полиция в связи со случившимся начала дисциплинарное расследование, в рамках которого было установлено, что был совершен дисциплинарный проступок и военнослужащий-контрактник был наказан денежным штрафом», - сказал Йыэсалу.
Военнослужащий также побеседовал с солдатом и извинился за свое поведение. По словам Йыэсалу, военнослужащий осознал свой проступок и сожалеет о содеянном. Ранее он не получал дисциплинарных наказаний.