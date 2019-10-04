Инцидент в эстонской армии: командир направил на солдата-срочника пистолет

Глава пресс-службы Генштаба майор Арво Йыэсалу сказал Postimees, что военнослужащий-контрактник в течение нескольких секунд целился в солдата-срочника незаряженным пистолетом. «Это было принятое на эмоциях заслуживающее сожаления крайне неудачное решение, которым военнослужащий надеялся заставить солдата-срочника вытащить руку из кармана», - сказал Йыэсалу.

По оценке прокуратуры, в инциденте отсутствует состав преступления. «Военная полиция в связи со случившимся начала дисциплинарное расследование, в рамках которого было установлено, что был совершен дисциплинарный проступок и военнослужащий-контрактник был наказан денежным штрафом», - сказал Йыэсалу.